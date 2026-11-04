共和黨慘遭血洗！川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

美國期中選舉3日開票，民主黨在全國各地接連取得重大勝利，不僅翻轉共和黨長期掌控的南、北卡羅萊納州及德州參議院席次，也拿下多個眾議院席次，有望奪回國會控制權。面對共和黨選情失利，總統川普接受紐約時報專訪時表示，「完全願意接受選舉結果」，並已準備好與民主黨合作，尋求共識。

川普受訪時表示：「我完全願意接受這些選舉結果。」談到未來與民主黨的關係，他說：「我們期待與他們合作，應該能夠談出一些共識。」這番表態正值共和黨在多個傳統票倉意外失利、民主黨有望掌控國會之際。

這場期中選舉是川普第二任期以來，選民首次透過全國性選舉對其施政表達意見。選舉結果也呼應數月來的民調趨勢，顯示選民對川普及支持其政策的共和黨人高度不滿。

其中，南卡羅萊納州向來是共和黨的傳統票倉，民主黨這次卻成功翻轉參議院席次。德州也出現重大變化，民主黨籍州眾議員塔拉里科（James Talarico）在聯邦參議員選舉中擊敗共和黨候選人、州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），成為德州自1988年以來首位民主黨籍聯邦參議員。此外，民主黨也拿下共和黨掌控數十年的喬治亞州州長職位。