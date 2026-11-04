美國期中選舉／民主黨藍潮翻湧…共和黨守住佛州！選出首位非裔州長

本文為2026年美國「期中選舉」投票日的即時更新報導。

德國之聲參照美聯社的計票結果。隨著多州參院選舉的開票結果陸續出爐，北卡羅來納州成為這次選舉第一個從 共和黨 陣營翻轉為 民主黨 的州。

目前美國參眾兩院皆由共和黨佔多數：在眾院擁有218席的微弱優勢，在參院則擁有53席。

這次中期選舉前，民調一般預期民主黨很有機會重新掌握 眾議院 的控制權，但參議院選情較為膠著。

中期選舉通常在總統任期過半時舉行，一般被視為對現任總統執政表現的公投，或者「期中考」。近年幾乎所有中期選舉，執政黨在國會的席次都有減少。

11月3日投票日前，約有5700萬美國選民事前投票。

共和黨守住佛州

在美國總統川普的家鄉佛州，選舉結果陸續出爐。

現任美國國務卿盧比奧曾經是佛州的聯邦參議員，在他轉任國務卿後，州長任命了前佛州檢察總長穆迪（Ashley Moody）接任。如今在中期選舉，穆迪對上了民主黨的尼克森（Angie Nixon）；根據美聯社，目前99%的票數已開出，穆迪以51%比48%的得票率勝出。

州長選舉亦由共和黨人獲勝：川普的盟友唐納茲（Byron Donalds）以大約1.5個百分點的差距，擊敗民主黨的喬利（David Jolly）。唐納茲將成為佛州第一位非裔州長。

關鍵議題有哪些？

通膨與物價被視為這次美國中期選舉的關鍵話題，中國議題退居其次。無黨派非政府組織「美中關係全國委員會」（NCUSCR）的節目《中國與國會山莊》（China & the Hill）指出，數據顯示，這次競選期間候選人和政治團體共製作了44則批評中國的電視廣告，2022年期中選舉時卻有高達190則。

儘管如此，期中選舉結果仍可能重塑國會版圖、進而影響美中關係。該節目引述《南華早報》的分析指出，民主黨若重掌國會，可能會加大對美中關係的審查力度，尤其是在關稅、技術出口管制和台灣議題上。但總體來說，議員們仍可能對中國保持整體強硬立場。

民主黨贏得多州參院席次

多州參議員投票結果陸續出爐。根據美聯社計票，喬治亞州的民主黨參議員、39歲的奧瑟夫（Jon Ossof）贏得連任，擊敗了曾擔任眾議員的共和黨候選人柯林斯（Mike Collins）。奧瑟夫是民主黨的政治新星，被視為2028年美國總統大選的潛在候選人之一。

喬治亞州傳統上較傾向共和黨，年輕新星奧瑟夫的勝選成了熱議焦點。不過，東岸其他地方的選舉結果則如一般預期的發展。

在前美國總統拜登的家鄉、東北部的德拉瓦州，民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）成功連任；該州自1994年以來，從無共和黨人在參議員選舉勝出。麻薩諸塞州亦由民主黨的馬基（Ed Markey）連任；新罕布夏州原來的民主黨籍參議員沙欣（Jeanne Shaheen）則已退休，這次選舉由同黨的帕帕斯（Chris Pappas）接下她的席次。

值得注意的是，在南部的北卡羅來納州，前州長庫柏（Roy Cooper）贏得參院選舉，擊敗共和黨的沃特利（Michael Whatley），成功翻轉了該州此前原為共和黨的席次。該州原來的參議員提利斯（Thom Tillis）因去年跟川普在法案立場有衝突，這次並未尋求連任。

對民主黨而言，庫柏勝選是一大助力。過去3次的總統大選之中，北卡羅來納州選民都選擇了川普。

出口民調：約半數民眾對川普不滿

由美聯社及各大主要電視台委託民調機構SSRS執行的出口民調顯示，約有半數的美國選民，把今年的中期選舉視為表達對現任總統川普不滿的機會：四分之三的民眾表示，他們對國家發展的方向感到「生氣」或「不滿意」；約70%的人希望國會能對總統帶來更多制衡。

從民調看來，在加州、麻薩諸塞州等傾向民主黨的地方，不滿情緒非常高；甚至在傾向共和黨的州，大多數的選民也都多少感到不滿意。

初步的出口民調還顯示，約有六成選民不認同川普的執政表現。根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、國家廣播公司（NBC），川普的支持率現在大約38%，比他第一次任內、2018年時中期選舉時的45%更低。此外，他的支持率還低於小布希（George W. Bush）在2006年中期選舉的時候；那場選舉之後，共和黨失去了參眾兩院的主導權。

根據NBC，多數選民把美國經濟表現不佳歸咎於川普。65%的選民認為，川普的政策導致了經濟惡化；對大約一半的選民而言，生活成本是他們投票的重要因素。

美國在選前襲擊伊朗

據美聯社等媒體消息，在中期選舉前夕，美國在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）襲擊了伊朗，空襲目標是「伊方用來攻擊美國資產的地對空飛彈」。伊朗國營電視台報導則稱，位於霍爾木茲海峽的格什姆島（Qeshm）傳出了爆炸聲響。

美國總統川普接受福斯新聞（Fox News）採訪時證實了此事，稱美國「小規模」轟炸了伊朗一處防空設施：「那邊才剛蓋好不久，我們昨晚就很做了很精準的打擊。」

川普力圖在中期選舉保住共和黨在國會的多數席次。不過，受到伊朗戰爭、以及美國油價上漲等因素的影響，川普的支持率在選前已大幅下滑。他此前曾表示，美國在中期選舉前不會對伊朗發動新的打擊行動。

週一（11月2日），伊朗政府曾表示，若美方滿足伊方希望解除對伊朗港口封鎖等要求，那麼伊朗願意在兩天內重新開放霍爾木茲海峽，並恢復與美國的核武協商。川普在社群平台發文稱「有可能」跟伊朗達成協議；美國副總統萬斯也向媒體表示，他跟川普就此討論過：「我和總統都對協商解決方案的前景，感到相當樂觀。」

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