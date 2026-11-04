美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

美國期中選舉3日登場，共和黨選情接連傳出噩耗，不僅在南、北卡羅萊納州連丟2個參議院席次，連眾議院控制權也岌岌可危。尤其南卡向來是共和黨鐵票區，2024年川普曾以近18個百分點的優勢勝出，如今卻意外變天。面對共和黨接連失守，川普隨即在自家社群發表簡短聲明，全文只有短短一句話，強調自己沒有參選，否則共和黨一定會以壓倒性優勢大勝。

川普在自家真實社群發文表示：「我沒有在選票上，如果我有參選，我們一定會以壓倒性優勢大勝！」

路透報導，民主黨候選人安德魯斯（Annie Andrews）擊敗共和黨現任參議員達琳・葛理漢（Darline Graham），成為28年來首位在南卡羅萊納州贏得聯邦參議員選舉的民主黨人。達琳是已故共和黨重量級參議員林賽・葛理漢（Lindsey Graham）的妹妹，在兄長去世後獲任命接替席次，並在川普力挺下爭取連任。川普上周還親自前往當地造勢，最終仍無法替共和黨守住席次。

共和黨另一場重大挫敗發生在北卡羅萊納州，民主黨籍前州長古柏（Roy Cooper）擊敗共和黨候選人沃特利（Michael Whatley），成功翻轉原由共和黨掌握的參議院席次。民主黨目前已從共和黨手中奪下2席，距離拿回參議院多數所需的淨增4席目標，已經完成一半。

眾議院方面，共和黨同樣面臨重大危機。路透指出，民主黨已翻轉至少4個原由共和黨掌握的席次，美國多家電視媒體更預測民主黨將奪回眾議院控制權。不過，目前仍有多個競爭激烈的選區尚未完成開票，最終席次分布仍有待確認。

共和黨失利也反映選民對川普政府的不滿。根據路透引述的初步出口民調，近三分之二選民將物價高漲歸咎於川普，約四分之三對美國目前的發展方向感到憤怒或不滿。此外，70%受訪選民希望國會加強制衡總統。伊朗戰爭、燃油價格飆漲與生活成本居高不下，成為共和黨選情面臨的主要壓力。