美期中選舉／國會就快變天了 為何美股重挫美債漲？藍色浪潮不利AI衝

隨著美國期中選舉初步預測顯示，民主黨可能取得眾議院控制權，同時拿下參議院的情勢也升高，「藍色浪潮」若席捲兩院，可能阻礙總統川普的施政議程；這對共和黨金主大戶，例如馬斯克及其旗下企業造成打擊，也使AI相關股票面臨更大的監管風險。

金融市場反應劇烈

最新選情正影響全球金融市場，美股指數期貨與美元同步走低，亞股震盪翻黑，日韓股市跌逾3%，美國公債則獲得買盤支撐。

在台灣時間今天近11時左右，標普500指數期貨下跌1.13%，那斯達克100指數期貨則下跌2%。

美元指數走弱0.5%，報101.307。美元兌多數G10貨幣走貶。

亞太股市方面，MSCI亞太指數下跌1.3%。南韓Kospi指數重挫3.4%，逆轉盤初大漲逾3%的漲勢；日經225指數大跌2,246點，跌幅超過3.54%。

美國公債全數上漲，指標性10年期公債殖利率下滑7個基點，至4.89%。

投資人認為，民主黨若在選舉中大獲全勝，可能對股市與美元構成利空，原因在於監管審查力道可能加強，尤其是針對高成長科技公司與AI企業；不過，美國公債則可能受惠於「府會分治」的政治僵局，因為這會降低川普政府進一步擴大赤字立法的可能性。

民主黨拿下參眾兩院機率升高

隨著計票結果陸續出爐，預測網站Kalshi和Polymarket上對民主黨同時奪下參眾兩院控制權的押注激增。根據Kalshi，這一機率已從幾個小時前的約72%，大幅攀升至86%。

選舉預測機構Decision Desk HQ最新預測，民主黨將翻轉並拿下眾議院控制權。

最新選情顯示，民主黨在被視為「搖擺州」的關鍵戰場州—北卡羅來納州和喬治亞州告捷，庫柏（Roy Cooper）贏得北卡羅來納州參議員選舉，顯示民主黨奪回該席位，拿下可掌控參議院所須贏得的四席之一，而奧索夫（Jon Ossoff）則以壓倒性優勢成功連任喬治亞州的參議員席次。

富蘭克林坦伯頓的Max Gokhman表示：「如果市場因為民主黨橫掃國會的結果早已在預期之中，卻仍然出現賣壓，那代表多頭已經筋疲力盡，而不是空頭變得更加積極。在這種可能只是短期回檔的情況下，適度加碼自己高度看好的多頭部位，或許是明智之舉。」

對股市影響

美國期中選舉結果至少可能在短期內影響股市各個領域的股價，其中又以AI產業相關企業最為明顯。若民主黨取得政權，預料AI產業將面臨更嚴格的監督與審查。

Tallbacken Capital Advisors執行長帕維斯指出，選舉對AI類股最大的潛在風險來自德州。他正密切關注當地州長及參議員選戰，因為德州擁有全美約三分之一的AI資料中心電力容量，另外還有250個相關專案正在規劃中。

帕維斯表示：「如果民主黨意外拿下這兩個席次，將進一步削弱部分AI產業的投資論述。」他指出，這也是馬斯克為何大幅挹注德州共和黨候選人的競選經費的原因。

選後有利股市

不過，若從更宏觀的角度來看，歷史經驗通常有利於期中選舉後的股市表現。摩根士丹利彙整的數據顯示，自1982年以來，期中選舉結束後六個月，大型股以市值加權計算平均上漲約15%，等權重計算則上漲約16%；接下來的一年，這兩項指標的漲幅都約達22%。

許多交易者預期，美國期中選舉將成為標普500指數的關鍵轉折點。該指數自7月以來一直在狹窄區間內震盪。選舉結果的不確定性，也讓市場原本對美國利率攀升及中東戰爭的疑慮雪上加霜。

澳洲KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示：「民主黨全面掌控國會，可能是科技股及整體風險資產最不樂見的結果。」

瑞銀證券則認為，在有利的季節性因素，以及避險基金持股水位偏低的情況下，美股可能已準備好在年底前反彈，期中選舉結束後有機會迎來一波漲勢。

瑞銀證券美洲區機構股票衍生性商品及量化投資策略銷售主管Davide Montoni在致客戶報告中寫道：「大型雲端服務供應商的財報顯然未能提供投資人期待的明確利多訊號，但只要順利度過選舉，便可能成為引發年底軋空行情的催化劑。」

美國公債後市

如果民主黨奪下眾議院，川普政府推動進一步擴大財政赤字法案的可能性將降低。美國聯邦債務規模目前約40兆美元，財政前景令債券投資人感到不安。若朝野分治形成政治僵局，可能限制政府進一步增加支出或減稅，降低美國必須額外發行公債籌資的風險。

Wellington Management投資組合經理庫拉那表示：「政府和國會由不同政黨分掌，代表財政支出可能低於過去幾年。從歷史經驗來看，當美國政府處於分裂狀態時，通常對美國公債相當有利。」

匯市方面

瑞士法郎是兌美元表現最強勢的貨幣，盤中升值0.7%；日圓升值0.6%，瑞典克朗則上漲0.5%。

澳洲國民銀行駐雪梨策略師Ray Attrill表示：「美元顯然完全沒有獲得避險買盤支撐，瑞士法郎則明顯成為投資人表達避險、降低風險情緒時最青睞的外匯工具。」

美國期中選舉初步預測顯示，民主黨可能取得眾議院控制權。圖為美國喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）向支持者致意。路透

美國期中選舉初步預測顯示，民主黨可能取得眾議院控制權。圖為共和黨候選人選舉活動。法新社