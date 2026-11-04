美期中選舉初步開票 民主黨北卡率先翻轉參院席位

美國期中選舉今天開票，民主黨在北卡羅來納州率先從共和黨手中翻轉一席聯邦參議員席位，奪回國會控制權的聲勢大振；民主黨若成功拿下國會，將是對總統川普的一記重擊。

法新社報導，根據媒體預測，深具民望的69歲民主黨籍前州長古柏（Roy Cooper）在北卡羅來納州（North Carolina）擊敗川普欽點的候選人瓦特利（Michael Whatley），瓦特利過去曾任共和黨全國委員會主席。

川普在過去3次總統大選中都拿下北卡，古柏這一勝，讓民主黨在挑戰共和黨53比47的參院多數之路上，取得關鍵進展。

古柏曾任2屆北卡州長，從政近40年從未敗選，降低生活成本則是他這次的競選主軸；他也將成為2008年以來，首位在北卡當選聯邦參議員的民主黨人，接替即將退休、常與川普不同調的共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）。

在喬治亞州（Georgia），39歲的民主黨政治新星、現任參議員奧索夫（Jon Ossoff）擊敗共和黨對手柯林斯（Mike Collins）成功連任，守住共和黨原本希望搶下的席位；奧索夫也被外界普遍視為可能角逐2028年民主黨總統提名的熱門人選。

民主黨在開票初期的連番捷報，大幅提振了他們一舉拿下參眾兩院的希望。

這次選舉全面改選眾議院435席、參議院100席中的35席，以及36個州長職位；民主黨在眾院僅需多拿3席、參院淨增4席，就能掌控兩院。外界普遍預期民主黨將擊敗共和黨並拿下眾院，但在共和黨僅握有微弱多數的參院爭奪戰中，選情預計將極度膠著。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，美國「正處於急遽轉向的邊緣」，並預測民主黨將奪回眾院多數優勢。

川普上任2年來政局動盪、社會分裂，這場選舉被視為對他執政表現的公投。民調顯示，川普是美國史上最不受歡迎的總統之一，生活成本飆漲、貿易戰以及他對伊朗發動的戰爭，都讓民怨持續升高。

佛羅里達州（Florida）的開票結果則凸顯共和黨在眾院選戰中的弱點，多個原本重劃成有利共和黨的選區，預計都將由民主黨拿下。

對川普而言，一旦失去眾院，民主黨將得以阻擋他的立法議程，並對他的政府展開全面調查，包括美伊戰爭、大規模驅逐無證移民及涉嫌貪腐等；民主黨若掌控參院，也能阻擋他在司法體系及政府高層的人事任命案。

一名24歲的洛杉磯（Los Angeles）選民庫克（Taylor Cook）告訴法新社：「房租、食品雜貨、水電費和房屋稅不斷攀升，我希望國會裡有人能真正為生活成本做點事。」

由於川普曾試圖推翻2020年總統大選的敗選結果，外界仍擔心，若選舉結果對他不利，他可能再次提出挑戰。