快訊

2026 OTT影音串流雙11優惠情報！friday影音買1送1、愛爾達3年看1215天

期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

聽新聞
0:00 / 0:00

美期中選舉初步開票 民主黨北卡率先翻轉參院席位

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國期中選舉今天開票，民主黨在北卡羅來納州率先從共和黨手中翻轉一席聯邦參議員席位，奪回國會控制權的聲勢大振；民主黨若成功拿下國會，將是對總統川普的一記重擊。

法新社報導，根據媒體預測，深具民望的69歲民主黨籍前州長古柏（Roy Cooper）在北卡羅來納州（North Carolina）擊敗川普欽點的候選人瓦特利（Michael Whatley），瓦特利過去曾任共和黨全國委員會主席。

川普在過去3次總統大選中都拿下北卡，古柏這一勝，讓民主黨在挑戰共和黨53比47的參院多數之路上，取得關鍵進展。

古柏曾任2屆北卡州長，從政近40年從未敗選，降低生活成本則是他這次的競選主軸；他也將成為2008年以來，首位在北卡當選聯邦參議員的民主黨人，接替即將退休、常與川普不同調的共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）。

在喬治亞州（Georgia），39歲的民主黨政治新星、現任參議員奧索夫（Jon Ossoff）擊敗共和黨對手柯林斯（Mike Collins）成功連任，守住共和黨原本希望搶下的席位；奧索夫也被外界普遍視為可能角逐2028年民主黨總統提名的熱門人選。

民主黨在開票初期的連番捷報，大幅提振了他們一舉拿下參眾兩院的希望。

這次選舉全面改選眾議院435席、參議院100席中的35席，以及36個州長職位；民主黨在眾院僅需多拿3席、參院淨增4席，就能掌控兩院。外界普遍預期民主黨將擊敗共和黨並拿下眾院，但在共和黨僅握有微弱多數的參院爭奪戰中，選情預計將極度膠著。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，美國「正處於急遽轉向的邊緣」，並預測民主黨將奪回眾院多數優勢。

川普上任2年來政局動盪、社會分裂，這場選舉被視為對他執政表現的公投。民調顯示，川普是美國史上最不受歡迎的總統之一，生活成本飆漲、貿易戰以及他對伊朗發動的戰爭，都讓民怨持續升高。

佛羅里達州（Florida）的開票結果則凸顯共和黨在眾院選戰中的弱點，多個原本重劃成有利共和黨的選區，預計都將由民主黨拿下。

對川普而言，一旦失去眾院，民主黨將得以阻擋他的立法議程，並對他的政府展開全面調查，包括美伊戰爭、大規模驅逐無證移民及涉嫌貪腐等；民主黨若掌控參院，也能阻擋他在司法體系及政府高層的人事任命案。

一名24歲的洛杉磯（Los Angeles）選民庫克（Taylor Cook）告訴法新社：「房租、食品雜貨、水電費和房屋稅不斷攀升，我希望國會裡有人能真正為生活成本做點事。」

由於川普曾試圖推翻2020年總統大選的敗選結果，外界仍擔心，若選舉結果對他不利，他可能再次提出挑戰。

美國期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉／民主黨攻下北卡關鍵一席 奪兩院勝算增 那指期大跌2%

期中選舉成川普執政公投 民主黨力拚翻盤重掌國會

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

美期中選舉／民主黨小勝還是大翻盤？10個選區先看端倪

相關新聞

敗選抓戰犯！川普一語道破共和黨期中選舉大敗主因

民主黨在期中選舉氣勢如虹，被看好能拿下參眾兩院的多數席次。美國總統川普接受紐約時報電話訪問時表示，他相信共和黨挫敗，原因是他不在選票上：「我真的認為，我的名字不在選票上，是共和黨失敗的最大且單一因素。」（“I really think the fact that I wasn’t on the ballot was the single biggest issue.”）

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

美國3日舉行期中選舉，NBC新聞預測，民主黨將同時贏得眾議院與參議院，明年1月全面掌控國會。

美期中選舉／只差一席！民主黨拿下德州 參院過半僅一步之遙

民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在備受矚目的德州聯邦參議員選舉中，擊敗共和黨候選人派克斯頓（Ken Paxton）。繼被預測將拿下聯邦眾議院多數席次後，民主黨如今也距離掌控參議院更近一步。

共和黨慘遭血洗！川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

美國期中選舉3日開票，民主黨在全國各地接連取得重大勝利，不僅翻轉共和黨長期掌控的南、北卡羅萊納州及德州參議院席次，也拿下多個眾議院席次，有望奪回國會控制權。面對共和黨選情失利，總統川普接受紐約時報專訪時表示，「完全願意接受選舉結果」，並已準備好與民主黨合作，尋求共識。

美期中選舉／民主黨大海嘯！德州也變天 共和黨痛失州長寶座

美國3日舉行期中選舉，NBC新聞與CBS新聞報導，德州州長民主黨籍候選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）打敗現任州長艾伯特。

美期中選舉／民主黨奪眾院 參院多數在望…藍潮動搖川普經濟民粹路線

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，不僅讓川普失去共和黨全面掌握國會的優勢，也動搖他以高關稅、製造業回流為主軸的經濟民粹路線。選民對物價和伊朗戰爭的不滿，讓民主黨取得眾院多數，並可望重掌參院，但要實際翻轉川普政策，仍須面對總統否決權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。