美期中選舉／俄州州長換民主黨上台 「資料中心公投」牽動建設前景

選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨籍的艾克頓（Amy Acton）將當選俄亥俄州長。俄亥俄州是美國資料中心重鎮，選舉結果備受市場關注。

艾克頓擊敗共和黨候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。華爾街先前便緊盯俄亥俄州選情，擔心民主黨取得州長職位後，資料中心建設可能面臨更多限制。不過，艾克頓可望當選，並不等於當地已決定收緊政策，仍須觀察她上任後的具體措施。

彭博分析指出，州長、州議會和公用事業監管委員會，掌握資料中心選址、建設許可和供電等關鍵決策，對AI投資的影響可能比國會席次變化更直接。資料中心建設面臨的反對聲浪，也多半來自州和地方層級。

財富管理業者Cresset首席市場策略師齊德爾（Joseph Zidle）說，很多地方選戰幾乎等於讓選民表決，要不要興建AI資料中心。這股壓力也跨越黨派，德州、賓州、伊利諾州和紐約州尋求連任的州長，選前便已收緊政策。

對俄亥俄州的資料中心開發商和供應商而言，接下來須留意建設許可、供電和成本條件是否改變。若限制增加，施工、設備採購和電力投資都可能延後；但不能只因州長換黨，就認定AI需求將轉弱。