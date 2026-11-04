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新聞分析／期中選舉擋不住川普？新聞周刊：外交恐更強勢

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
雖然民調顯示期中選舉傾向對共和黨不利，但美國總統川普的外交發揮空間仍然很大。法新社
雖然民調顯示期中選舉傾向對共和黨不利，但美國總統川普的外交發揮空間仍然很大。法新社

美國期中選舉陸續開票，國會控制權牽動川普政府未來兩年的施政空間。不過，《新聞周刊》全球事務新聞中心主任Matthew Tostevin撰文分析，即使共和黨受挫，也不代表川普會在外交上收斂；對期待華府回歸常態的歐洲國家，以及擔心戰事再起的伊朗而言，選舉未必帶來政策轉向。

文章以「更多川普，而非更少」（More Trump, not less）為題指出，總統即使在國內政治受挫，仍有空間推動重大外交行動。國務卿盧比歐日前表示，總統獲選就是要執行美國外交政策，這是行政部門的職責；他也承認，國會仍有監督、經費與撥款方面的角色。

這意味著，國會多數易手與外交政策轉向，不能直接畫上等號。文章認為，川普仍可依憲法第二條賦予的總統職權採取行動，不會因民主黨掌控國會就自認受到全面束縛。不過，行政部門擁有決策空間，也不等於國會失去制衡能力，更不代表軍事升級必然發生。

Tostevin列舉，布希所屬共和黨在2006年失去參眾兩院控制權後，仍下令向伊拉克增兵，規模最高約3萬人。歐巴馬在2014年期中選舉後面對共和黨掌控兩院，也推動與古巴關係正常化，並完成伊朗核協議。這些案例顯示，國內政治受挫未必讓外交停擺，但行動方向可能是軍事，也可能是談判。

文章將伊朗列為川普選後可能面臨的首要考驗，認為先前戰事雖削弱伊朗能力，卻未推翻其政權，也未永久解除核計畫問題。因此，川普是否選擇進一步施壓，將是外界觀察焦點。

外交出路也尚未關閉。文章指出，可能首當其衝的波斯灣阿拉伯國家，希望避免全面戰爭重啟；伊朗外長阿拉奇則表達期待美方展現理性、選擇外交的立場。這些訊號說明，升高衝突並非唯一可能路徑，區域國家的安全考量仍是局勢中的重要變數。

整體而言，分析提醒，不能把期中選舉視為川普外交政策的自動煞車。選舉結果可能改變監督力度與預算攻防，卻不足以單獨判定白宮將轉向克制或強硬。接下來更值得追蹤的，是川普的具體決策、國會如何運用權力，以及外交斡旋能否延續，而不是只憑席次變化預測戰爭與和平。

Tostevin也從油價觀察市場情緒。他認為，油價回落顯示市場仍期待避免軍事行動；但供應增加之際，國際油價仍徘徊在每桶100美元附近，則反映市場擔心川普最終可能擴大戰事。

美國期中選舉

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