民主黨奪國會也不怕！川普自稱握有終極權力：我可以否決

美國3日舉行期中選舉，總統川普在全國各地投票所關閉前接受CBS新聞獨家電話專訪，被問及民主黨明年可能掌控國會時表示：「我擁有終極權力，那就叫做『否決權』。」

川普表示，必要時準備否決民主黨提出的法案。如果民主黨贏得眾議院或參議院多數席次，他也樂於接受「否決先生」（Mr. Veto）的稱號。被問及共和黨的勝選機會時，川普仍保持樂觀，並表示無論選舉結果如何、明年國會由哪個政黨掌控，他都有信心在未來兩年推動施政計畫。

川普指出，最高法院近期多項裁決賦予他及其政府廣泛的行政權力，即使國會試圖阻撓也不例外。他舉出最高法院今年稍早對「川普訴斯勞特案」（Trump v. Slaughter）的裁決，認為這項裁決使他得以廣泛控制許多聯邦機構及委員會，無論國會兩院由哪個政黨掌握多數席次。

川普說：「斯勞特案賦予總統過去從未擁有的巨大權力。」他並表示，明年將以這項裁決作為採取行政行動的部分依據，繼續在聯邦政府多個領域推動施政計畫。

川普認為，美國總統「擁有強大權力，可以做很多事情」，如果民主黨在選舉中取得更多席次，他也可能利用否決權迫使民主黨與他達成跨黨派協議。他說：「從歷史上來看，你行使否決權幾個月後，他們就會找上門說：『我們得達成協議。』」

川普的言論顯示，若民主黨取得國會兩院多數席次，行政部門與國會明年很可能爆發激烈對抗。他也聲稱，如果國會民主黨人試圖限制他的權力，他就可能擴大行使行政權力。

2名與川普關係密切的人士透露，白宮近幾周持續討論進一步採取行政行動，議題包括移民與貿易，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）及管理及預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）是討論的核心人物。一名與川普關係密切的人士表示，「雖然民主黨可能贏得權力」，但川普明年在貿易、邊境、聯邦政府管理，以及美國外交政策與國家安全等領域，仍將「保有幾乎能做任何他想做的事的權力」。

談到期中選舉，川普表示，他認為自己近幾周已盡全力協助全國各地的共和黨候選人，讓原本可能出現民主黨大勝「藍色浪潮」的選舉，轉變為競爭更加激烈的選戰。不過，他沒有明確預測選舉結果，僅表示：「我們會贏嗎？我們有很好的機會。但我們不會輸得難看。」

至於自己的政治未來，川普表示，他尚未與顧問討論是否投入2028年總統大選，而再次參選將面臨重大的憲法與法律障礙。他說，目前共和黨擁有「非常優秀的人才陣容」，有不少潛在候選人。