川普期中敗選對台灣有利？陸專家：美國會或施壓加速對台軍售

香港南華早報報導，美國期中選舉3日登場，民主黨有望奪回眾議院控制權，甚至可能同時拿下參議院。中國上海國際問題研究院院長陳東曉分析，即使民主黨全面掌控國會，未來2年主要目標仍是限制總統川普的行政權力，而非推翻現有對中政策，因此選舉結果不太可能對美中關係造成重大衝擊。不過，台灣議題可能成為變數，兩黨議員選後恐加大施壓，要求川普推進先前延宕的對台軍售案。

中國媒體「澎湃新聞」4日刊出陳東曉的專訪。他表示：「期中選舉可能重塑國會政治版圖，但不一定會對中美關係造成巨大且顛覆性的衝擊。」國會組成變化主要將增加川普推動國內政策的難度，對外交政策的影響則相對有限，因為總統在外交事務上仍擁有相當大的決策空間。

選前多項民調及選情預測顯示，民主黨有望在3日投票中奪回眾議院控制權，使川普在第二任期剩餘2年陷入跛腳總統困境，至於參議院控制權仍存在變數。

陳東曉指出，即使民主黨同時掌控參眾兩院，未來2年的首要目標可能是限制川普的行政權力，而非全面改變他的對中政策。他強調：「兩黨在對中戰略上具有相當程度的共識，因此缺乏全面推翻現有政策架構的動力。」

不過，陳東曉特別提醒，台灣問題可能成為美中關係的變數。他表示：「值得注意的是，在對台軍售等具體議題上，國會長期以來對川普先前延宕軍售的做法感到不滿。選後兩黨議員可能施加更大的實質壓力，推動對台軍售。」

儘管如此，陳東曉認為，川普在面對政治對手時，通常不會完全受到兩黨反對聲浪左右，仍可能依照自己的判斷推動政策。他表示：「只要他的精力沒有完全被國內政治調查消耗，國會也沒有將對中政策列為主要攻擊目標，他仍能在維持中美關係穩定方面發揮正面作用。」

陳東曉最後呼籲北京保持戰略定力，並認清華府面臨的現實限制，包括美中雙方都無法贏得核戰爭，也無法承受經濟全面脫鉤的代價。