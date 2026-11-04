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美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次
美國3日舉行期中選舉，選舉預測機構「決策台總部」（DDHQ）宣布，德州聯邦參議員民主黨籍候選人、州眾議員塔拉里科（James Talarico）將擊敗共和黨候選人、州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），將成為德州1988年以來，第一位民主黨籍聯邦參議員。
另外，NBC新聞與CBS新聞預測，南卡羅來納州聯邦參議員民主黨籍候選人安德魯斯（Annie Andrews）將擊敗已故參議員葛理翰（Lindsey Graham）的妹妹、現任聯邦參議員達琳．葛理翰（Darline Graham）。
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