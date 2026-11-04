美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

民主黨在期中選舉氣勢如虹，被看好能拿下參眾兩院的多數席次。美國總統川普接受紐約時報電話訪問時表示，他相信共和黨挫敗，原因是他不在選票上：「我真的認為，我的名字不在選票上，是共和黨失敗的最大且單一因素。」（“I really think the fact that I wasn’t on the ballot was the single biggest issue.”）

2026-11-04 12:55