美期中選舉／全美眾院選區最搖擺的章魚哥 民主黨候選人當選眾議員

選舉分析機構Decision Desk HQ在X平台推估，民主黨候選人布魯克斯（Robert Brooks）將當選賓州第7選區聯邦眾議員，從共和黨現任議員瑪肯西（Ryan Mackenzie）手中奪下一席。拿下這個眾院選情的章魚哥選區，為民主黨重掌眾院增添重要戰果。

Decision Desk HQ在X平台剛推估，民主黨將取得美國眾議院多數席次。

賓州第7選區是搖擺州的指標選區，自2008年以來，每次總統選舉都支持最後當選的候選人。過去兩次眾院選舉，勝負差距都不到3個百分點，瑪肯西2024年更僅以4,062票之差險勝。

布魯克斯是退休消防員兼工會領袖，他在投票時告訴金融時報：「我們是搖擺選區中最搖擺的。而我喜歡站在最前線。」

這場選戰也成為選民對川普施政的公投。《紐約時報》和錫耶納大學上月民調發現，選區內59%的選民不滿川普的總統表現，39%認為瑪肯西過度支持川普。

布魯克斯以此猛攻，稱瑪肯西是川普的「跟班」，並將他和伊朗戰爭、關稅政策連在一起。布魯克斯抨擊，戰爭推高燃料價格，關稅則加重生活負擔。

賓州共有四個競爭激烈的選區，共和黨現任眾議員受到川普低迷支持度的拖累，第7選區是其中一個，也因此吸引全國關注和大量競選資金。聯邦競選財務申報資料顯示，外部團體為布魯克斯和瑪肯西這場選戰投入2,350萬美元，對僅有54.5萬名登記選民的選區而言，金額相當可觀。