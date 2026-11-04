川普不滿福斯新聞收視與民調 期中選舉開票夜發文開嗆

美國總統川普今天在白宮觀看美國期中選舉開票結果時，公開抨擊保守派媒體福斯新聞（Fox News），顯露出他對選情初步結果已感到不滿。

法新社報導，現年80歲的川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）連發3則憤怒貼文，抨擊福斯新聞，並將該電視台近期收視率下滑歸咎於對他不夠忠誠。

在第一批投票所結束投票時發出的一則貼文中，川普表示福斯新聞「收視率大跌，不是因為我，而是因為他們反對我！」

在另一則貼文中，川普痛罵其中一位主持人「笨得像塊石頭」，並在第3則貼文中對福斯的選民民調大加撻伐，怒批該台的民調數據「總是最糟糕的」。

川普還說：「福斯新聞的收視率大幅下滑（27%！），因為他們花太多時間報導那些反川普狂熱的民主黨人！」

這次期中選舉將決定共和黨能否繼續掌控國會，也將影響川普第2任期剩餘時間的施政走向。

川普在社群平台連發這些充滿怒火貼文後不久，便在白宮東廂為內閣成員及政府官員舉辦「選開票夜招待會」。

白宮一名官員稍早形容，現場氣氛「審慎樂觀」。這名官員告訴法新社：「總統已經全力以赴，完成所有必要工作。共和黨目前的處境比4週前更好。」

期中選舉前1個月，川普幾乎每天都舉行造勢活動，儘管他本人的支持率已跌至歷史新低，仍呼籲共和黨選民「假裝我也在選票上」。

然而，民調顯示，在選民對經濟與伊朗戰爭表達強烈不滿之際，民主黨極有機會奪回眾議院控制權，甚至可能拿下參議院。

川普今天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電話專訪時威脅表示，若民主黨贏得選舉，他將扮演「否決先生」（Mr Veto），阻擋民主黨提出的所有法案。