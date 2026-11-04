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美國期中選舉洛杉磯投票踴躍 計票中心24小時輪班運作

中央社／ 洛杉磯3日專電

美國期中選舉今天登場，洛杉磯郡選務單位表示今年投票踴躍，沒有出現重大違規事件；中央社記者走訪大型計票中心，數百名選務人員24小時輪班，處理超過150萬張的郵寄選票。

美國期中選舉將改選聯邦眾議院全部435席、參議院35席，攸關國會民主黨、共和黨兩黨的版圖；部分州長、州議員以及地方的市長與市議員也在改選的範圍之內，加州有14條公投提案。

中央社記者今天走訪洛杉磯郡一處投票所，場地架設數排的電子投票裝置，午間有不少選民前往投票。由於選票涵蓋國會、州及地方公職人員，還有多項公投提案，不少選民在圈票區前駐足許久。

投票所氣氛安靜，現場播放古典音樂。不過當有首投族辦理報到的時候，選務人員會一起歡呼鼓掌，營造輕鬆的氣氛。

洛杉磯郡全境646處投票中心開放至晚間8時，選民除了可以現場投票，也能將事先填寫的郵寄選票交到投票所或官方投遞箱。

中央社記者走訪位於洛杉磯郡工業市（City of Industry）的大型計票中心，前身是一座電子賣場。占地超過4000坪的室內空間，一排排辦公桌相連，選務人員坐在桌前，從信封中一張張取出選票，分工進行驗證、整理及掃描作業。

洛杉磯郡選務主管羅根（Dean Logan）下午在計票中心舉行記者會表示，截至下午1時，已收到約150萬張郵寄選票，另有38萬7000多名選民親自到投票所投票，總計約190萬張選票，初步估計投票率約32%。

羅根表示，計票中心有數百名員工日夜輪班，今晚起將24小時不間斷作業至星期五，預計本週結束前可處理90%至95%選票。

洛杉磯郡預計今晚8時30分公布第一批結果，以選前已處理的郵寄選票為主，之後陸續納入現場投票結果。

羅根強調，選舉當晚公布的只是初步結果。依照加州規定，選舉日當天寄出、7天內送達的合格郵寄選票仍可計算，選務單位必須完成所有的計票程序之後，才能正式認證選舉結果。

美國期中選舉

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