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美國期中選舉／媒體預測民主黨奪眾院 參院多州領先共和黨
美國3日舉行期中選舉，選舉預測機構「決策台總部」（DDHQ）宣布，預測民主黨將贏得眾議院控制權。
參議院方面，北卡羅萊納州民主黨籍民主黨前州長庫柏（Roy Cooper）預測當選該州聯邦參議員，成為期中選舉第一個翻盤的參院選舉。根據紐約時報即時報導，幾個關鍵的搖擺州中，除了阿拉斯加州尚未結束投票外，愛荷華州、堪薩斯州、緬因州、俄亥俄州與德州均由民主黨人領先。
另外，在預期共和黨將以微弱多數優勢勝出的州方面，南卡羅來納州亦由民主黨人領先。截至目前為止，民主黨在參議院已取得45席，共和黨僅維持35席。
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