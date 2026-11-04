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美期中選舉／民主黨攻下北卡關鍵一席 奪兩院勝算增 那指期大跌2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
民主黨前州長庫柏（Roy Cooper）可望當選北卡羅來納州參議員。美聯社
民主黨前州長庫柏（Roy Cooper）可望當選北卡羅來納州參議員。美聯社

美國期中選舉陸續開票，民主黨前州長庫柏（Roy Cooper）當選北卡羅來納州參議員，從共和黨手中奪下關鍵一席，朝重掌參院跨出重要一步。美聯社等新聞機構另推估，民主黨新星奧索夫可望連任，守住喬治亞州席次。民主黨奪下兩院勝算大增，那斯達克期指亞洲時間周三大跌2%。

民主黨前州長庫柏（Roy Cooper）也當選北卡羅來納州參議員，擊敗川普欽點的前共和黨全國委員會主席瓦特利（Michael Whatley），從共和黨手中奪下一席。北卡州在三次總統選舉時都支持川普，庫柏則以降低生活成本為競選主軸，成為北卡州十多年來首位民主黨籍聯邦參議員。民主黨須淨增四席才能重掌參院，這場勝選是關鍵一步。

初步開票結果開始透露這場期中選舉的走向。川普過去兩年施政風波不斷，選民對生活成本高漲的不滿，成為選戰主軸；美國和以色列對伊朗開戰後，燃料價格飆升，更加深民怨。

奧索夫因抨擊川普利用總統職位謀取私利，成為民主黨新星。他這次連任為民主黨守住原有席次，有助提高該黨掌控參院的機會。

民主黨另外也守住新罕布什爾州，共和黨則保住佛羅里達州，兩黨爭奪多數仍待其他州結果。選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨的帕帕斯（Chris Papps）贏得新罕布什爾州參議員，共和黨的穆迪（Ashley Moody）在佛州勝出，民主黨籍紐澤西州參議員布克（Cory Booker）也可望連任。

帕帕斯當選阻止共和黨奪取退休民主黨參議員留下的席次，保住民主黨重掌參院的機會。穆迪勝選則是共和黨守住參院的重要一役。

民調和歷史趨勢均有利民主黨取得眾院多數，參院歸屬則較難預料。不過，自川普2016年打破民調預測、贏得總統大選以來，美國選舉結果愈來愈難預測。

民調優勢讓民主黨信心日增，共和黨則被迫投入時間和資金，防守堪薩斯、德州、阿拉斯加和南卡羅來納等傳統優勢州。

美聯社和民調機構SSRS共同進行的選民調查The Voter Poll發現，約四分之三的期中選舉選民，對川普治下的國家走向感到「憤怒」或「不滿」。約六成選民認為，物價高漲主要應歸咎於川普的政策，而非他無法掌控的外在因素。

初步開票和預測市場押注反映民主黨勝算升高，白宮和國會相互牽制、施政陷入僵局的可能性隨之增加，美股期貨下跌，美元走弱。

開票前，川普似已為華府權力可能大幅改變預作準備。他接受CBS新聞訪問時說，民主黨若取得參院或眾院多數，他就會成為「否決先生」。但他仍聲稱看好共和黨選情，也有信心透過行政權繼續推動施政。

民主黨只須淨增三席，就能掌握眾院。《庫克政治報告》預測，民主黨眾院席次將增加15至25席。

民主黨已表明，若重新掌握國會權力，將調查川普和他的盟友，川普數月來一直對此猛烈抨擊。雙方也將被迫在政府經費、提高舉債上限等重大財政議題上合作。

美國期中選舉

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