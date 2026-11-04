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期中選舉若慘敗 川普恐暴怒失控！美媒：最糟的還在後頭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2日在華府林肯紀念堂前的倒影池發表期中選舉前演說。路透
美國總統川普2日在華府林肯紀念堂前的倒影池發表期中選舉前演說。路透

美國3日舉行期中選舉，《大西洋》專文指出，如果川普失去國會其中一院的控制權，更不用說兩院都失守，他將無法承受這樣的結果。全世界將見證他情緒徹底崩潰、暴怒失控，程度堪比《魔戒》最後一幕。

川普第一次執政時，共和黨在2018年期中選舉中於眾議院慘敗，但在參議院增加了2席。川普將參議院增加席次解讀為「人們喜歡我」的證明，並認為眾議院失利是選民對不忠於他的共和黨人的懲罰。其次，當時川普受惠於強勁的經濟，在伊拉克和敘利亞進行的戰爭也進展順利。由於這場戰爭始於歐巴馬政府，因此獲得兩黨廣泛支持。

第三，2018年的選舉對川普個人而言，並沒有太多切身利害關係。當年最大的威脅是特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對他與俄羅斯關係展開的調查，但這項調查是在行政部門內部進行。即使共和黨後來失去眾議院，川普仍成功控制調查造成的損害。第四，當年的川普更年輕、反應更敏捷，而且正為2020年的連任選戰做準備。

民調有時會失準，但如果最近的民調準確，川普將在參眾兩院遭遇重大挫敗，而且都與他直接相關。舉例來說，川普偏袒爭議纏身的帕克斯頓（Ken Paxton），而非廣受歡迎的現任參議員柯寧（John Cornyn），使共和黨在德州的參議院席次也面臨失守風險。此外，川普還發動了一場至今未能打贏的對伊朗戰爭，實施的關稅推高物價、傷害農民。他所謂的「又大又美法案」也加劇財政赤字，進一步推升通膨。

這場選舉也攸關川普的切身利益。川普第二任政府充斥醜聞與貪腐，若對手掌握傳票權，川普及其家族將面臨巨大的法律與政治風險。與2018年不同的是，如今有大量美國民眾將川普利用權力自肥與自身經濟處境惡化聯繫起來。蓋洛普（Gallup）發現，89%的美國人認為政府貪腐普遍存在，比一年前增加10個百分點，比20年前增加30個百分點，比例遠高於其他任何已開發國家，與黎巴嫩、秘魯、迦納和奈及利亞的水準相當。

2026年的川普比2018年更加頭腦混亂、行事笨拙。他的政治風格屬於威權主義式，不會激勵他人，也不會協商，只會下命令、要求別人服從，凡事都以自己為中心，從未試圖擴大支持基礎。他靠恐懼統治共和黨，如今這種恐懼正在消退，但面對黨內挑戰，他不會耐心應對。

川普透過MAGA超級政治行動委員會（super PAC）及相關組織掌握數億美元資金。今年選戰結束後，剩餘資金可能轉而用於維繫川普家族的政治權力，甚至支持川普其中一名子女未來角逐總統。就算民主黨拿下眾議院，開始發出傳票，川普仍將保有對美軍及美國安全機構的控制權。他可以起訴他人、入侵其他國家，也可以援引緊急權力。

他將變得更加憤怒、更加吵鬧，也更加瘋狂。他不在乎自己政黨的未來，也不在乎國家的未來，而是想要懲罰這個在他眼中忘恩負義、拒絕接受他的國家。透過貪腐手段取得的金錢永遠不會讓人感到安心。隨著川普總統任期一分一秒流逝，他本人、他的子女，以及過去2年從中獲利最多的核心圈親密友人與阿諛奉承者，都有許多事情值得擔憂。

文章最後寫道：「最糟糕的情況還在後頭。」

美國期中選舉

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