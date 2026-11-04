美期中選舉為何有些州開票比較慢？

美國期中選舉陸續開票，部分關鍵選戰可能數日後仍無法確定勝負。《紐約時報》報導，各州郵寄選票處理規定、收件期限與投票制度不同，是開票速度出現落差的主因，不能只憑計票快慢判斷選務是否異常。

郵寄選票須經拆封等程序，部分地區仍由兩黨選務人員手工作業。賓州、威斯康辛州等6州，直到選舉日才能開始處理這類選票，難以提前消化工作量。有些州也接受選舉日後才送達、但郵戳符合期限的選票，因此當晚不可能算完所有票。

加州大量採用郵寄投票，2024年總統大選約81%選民以郵寄方式投票，選舉夜僅完成約六成計票。阿拉斯加則接受選舉日後10天內送達的美國境內寄出選票，海外寄件期限更長達15天，前提都是郵戳不得晚於選舉日。

緬因州與阿拉斯加州另採排序選擇投票。若首輪無人取得所需過半支持，須進行後續輪次計票，也可能延後結果。相較之下，佛州要求一般缺席選票於選舉日當地晚間7時前送達，是公布結果較快的州之一。

專家提醒，美國沒有任何一州會在選舉夜公布正式結果。媒體宣布某候選人勝選，是根據票數與剩餘選票作出的判定，並非官方認證；選情愈接近，等待時間就可能愈長。