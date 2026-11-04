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加州選民高度參與期中選舉 首投族投票訴求改變

中央社／ 舊金山3日專電

美國加州選民今天踴躍投票，選務主管估計投票率將高於上屆期中選舉。不少選民接受中央社訪問訴求「改變」，一名首投族表示，「我希望有一天能夠買得起房子、做到過去幾個世代的人能夠做到的事情」。

美國期中選舉今天進入正式投票日，矽谷所在的聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）選務中心已收到大量郵寄選票，現場陸續有選民前來投票。選務主管蔡芳君（Lillian Tsai）告訴中央社，選舉日之前，已收到約32%的登記選民選票，投票非常踴躍。

蔡芳君預估，這次選舉聖塔克拉拉郡投票率將落在55%到65%之間。聖塔克拉拉郡為矽谷核心地帶，登記選民超過100萬，全球許多最具代表性科技公司，包括蘋果（Apple）、Google、輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）的總部都設在這裡。

選務中心提供包括繁體中文在內等多種不同語言的正式選票。

加州舊金山灣區今天飄雨，不少選民冒雨前往投票。首投族馬戈斯（Reuben Magos）接受中央社訪問表示，特別選擇親自到場投票，除了希望確保選票順利送達，也想體驗現場投票的過程，了解投票站各個環節如何運作。

對於個人關注的議題，馬戈斯說，今年年滿18歲，即將踏入職場，開始以成年人的身分在美國生活，因此十分重視生活成本，「希望生活中各項開銷都是自己負擔得起的」，身為選民，他也希望做出對國家能夠產生影響的決定。

他提到住房問題，表示希望有一天能夠買得起房子，「做到過去幾個世代的人能夠做到的事情」。

上班族侯艾（Kirsten Howe）則告訴記者，生活成本是推動許多選民投票的重要因素；而她個人及身邊的友人更關注的是國家整體的方向，「我們希望看到改變，希望能夠扭轉目前方向，抵銷過去許多政策與作為所帶來的影響」。

侯艾表示，許多人對這場選舉期待已久，「過去6個月裡，我和身邊每一個人談論的幾乎都是這件事情，我們一直討論這場選舉，及選舉可能為我們帶來什麼樣的機會」。

加州向來是民主黨的傳統票倉，為了回應共和黨主導的德州率先調整國會選區，加州選民去年通過第50號提案，也重新劃分國會選區；多個分析指出，這讓民主黨有機會在加州翻轉最多5個原本由共和黨掌握的聯邦眾議院席次，其影響備受關注。

美國期中選舉

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