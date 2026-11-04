期中選舉成川普執政公投 民主黨力拚翻盤重掌國會

美國期中選舉今天陸續開始結束投票，民主黨有望奪回聯邦眾議院控制權，甚至可能拿下參議院，打破美國總統川普對華府的全面掌控，並在他剩餘任期內限制其權力。

法新社報導，如果共和黨失去眾院控制權，民主黨將有權阻撓川普的立法議程，並對其政府展開大規模調查。若共和黨連參院也失守，川普任命最高法院大法官和高階官員的能力也將受到威脅。

這場選舉形同全美對川普執政表現的公投。隨著生活成本飆漲以及對伊朗戰爭的反彈，美國民眾對川普和其所屬共和黨的不滿情緒正急遽擴大。

本次選舉將改選眾議院全部435席，以及參議院100席中的35席，另有36州州長職位也在改選之列。民主黨只需在眾議院淨增3席，並在參議院淨增4席，就能從共和黨手中奪回兩院控制權。

肯塔基州與印第安納州率先開始結束投票後，眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）預測：「民主黨將重新掌控聯邦眾議院。」

現年80歲的川普去年重返白宮時承諾降低物價，但通貨膨脹、關稅以及中東衝突推高燃油成本，已讓美國民眾承受沉重壓力。

川普支持率一直徘徊在30%出頭，使他成為美國史上最不受歡迎的總統之一。

洛杉磯24歲選民庫克（Taylor Cook）告訴記者，生活負擔能力問題及如何制衡川普政府，是這次選舉最重要的兩大議題。

庫克說：「房租、食品雜貨、水電費和房屋稅不斷上漲，我希望國會議員能真正採取行動來解決生活成本的問題。」

●經濟不滿情緒升高

川普今天最後一次透過電視節目向選民喊話時，為自己的執政表現辯護。他表示，透過強硬移民政策、對伊朗開戰和關稅措施，已讓美國重振雄風。

川普在脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox &Friends）中說：「我們必須讓美國繼續偉大。現在的美國很偉大，兩年前的美國卻糟透了。」

共和黨人堅稱，川普的減稅政策和反移民立場將使選民受益，並將民主黨候選人描繪成左翼激進分子，此一論調似乎在部分選民中引起共鳴。

70歲的哥倫比亞裔選民芮斯特瑞波（MaruRestrepo）在邁阿密告訴記者：「民主黨人過去還算不錯，如今卻變得非常社會主義。」

川普積極助選，希望為共和黨拉抬聲勢，但民調顯示，他可能反而拖累共和黨選情。

川普昨天最後一次公開露面時，幾乎沒有談到選舉，反而花了不少篇幅談論華府倒影池（ReflectingPool）整修工程。

一名白宮官員說：「他已經做了所有需要做的事情。共和黨現在的處境比4週前好多了。」

●選舉結果恐遭質疑？

民主黨要拿下參議院，仍將面臨艱鉅挑戰。

共和黨目前在參院以53席對47席占多數，但選民不滿情緒高漲，使選戰版圖擴大至堪薩斯州、德州、愛荷華州、俄亥俄州及阿拉斯加州等過去共和黨穩定占優勢的州。

然而，民主黨也必須守住密西根等競爭激烈的州。

美國選情預測網站「決策台總部」（Decision DeskHQ）最後預測，民主黨可望在眾議院取得241席，共和黨194席；參院方面，民主黨可能以52席對48席取得微弱多數。

外界憂心，若選舉失利，共和黨、尤其是川普恐將拒絕承認結果。

川普曾試圖推翻自己2020年總統大選敗選結果，近來也一再聲稱選舉存在大規模舞弊，並在未提供任何證據的情況下指控民主黨人作弊。