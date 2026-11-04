美期中選舉／AI假訊息怎麼擋？直擊科技巨擘戰情室

紐約時報報導，在舊金山一處OpenAI辦公室，十多名員工在一間小會議室裡日夜輪班，防止有人利用ChatGPT干擾美國期中選舉。如今，利用AI干擾選舉的潛在威脅，包括深偽影音、網路攻擊與輿論操弄，其他科技公司也紛紛成立戰情室。

OpenAI上周四啟動選舉中心，由舊金山團隊與華盛頓分中心合作，數十人參與。ChatGPT如今有10億用戶，是2024年總統大選時的五倍，監控範圍也不再限於文字。

團隊會檢視系統自動標記的可疑指令，例如要求AI策劃以灌票為題材的輿論操弄行動，準備透過假帳號在社群平台散播。如果發現有人打算在特定平台發動惡意活動，OpenAI就會通知平台。

Claude開發商Anthropic也首度成立戰情室，在三座美國城市部署分析團隊。Google與Meta同樣承諾加強防堵。

不過，社群平台近年縮減安全團隊，川普政府也裁撤打擊選舉干擾的相關團隊。紐約大學法學院旗下布瑞南司法中心發現，熱門聊天機器人雖通常會反駁選舉陰謀論，仍經常生成可能破壞選舉公信力的文字與影音。

OpenAI目前尚未公布任何利用ChatGPT干預本次期中選舉的具體案例。