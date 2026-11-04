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美期中選舉／川普看開票氣到轉台 遷怒福斯新聞收視下滑是因為反對他

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普看期中選舉開票氣到轉台。路透
美國總統川普看期中選舉開票氣到轉台。路透

美國期中選舉結果陸續出爐，總統川普在白宮收看福斯新聞、等待選舉結果，卻對該台報導內容不滿，表示自己氣得看不下去，已停止收看。

川普接連在社群媒體發文抨擊福斯新聞，矛頭也指向該台自由派評論員潔西卡・塔洛夫（Jessica Tarlov）。

「在那個輸家下節目之前，我得先轉去看別台——晚點再回來！」川普針對塔洛夫寫道。

川普也抱怨福斯新聞的民調，批評該台給民主黨人太多播出時間，並稱其收視率正在「崩跌」。

媒體新聞網站Status率先報導，福斯新聞10月創下2023年12月以來最低的單月收視表現，全日平均觀眾人數為110萬人；在廣告商重視的25至54歲觀眾群中，平均觀眾人數僅9萬8000人，創25年來最低紀錄。

「難怪福斯新聞的收視率正在崩跌，而且還會跌得更多，」川普說。「他們的收視大幅下滑，不是因為我，而是因為他們反對我！」

美國期中選舉

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