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移民、關稅政策及對伊朗開戰惹民怨 川普催票至選前最後一刻

中央社／ 華盛頓3日專電

美國期中選舉今天登場，不少選民對川普政府的移民、關稅政策及對伊朗開戰導致生活成本高漲等議題表達不滿，美國總統川普則在選舉當天透過電視節目電話連線，把握最後機會向選民喊話，大力為自己的政策辯護。

期中選舉被視為川普（Donald Trump）2.0執政期中考，選舉結果將決定國會由哪個政黨主導。川普名字雖未出現在選票上，其影響力卻籠罩整場選舉，過去幾週，他跑遍全美各州為其所屬的共和黨候選人助選，希望利用自己贏得2024總統大選的人氣為共和黨拉抬選情。

然而，川普今年2月對伊朗發動戰爭以來，一路飆升的燃料成本，已成為共和黨人在這次選舉的一大政治包袱。

記者今天走訪鄰近華府的維吉尼亞州北部阿靈頓郡一處投票所，一整天投票民眾絡繹不絕，票所工作人員透露，投票所早上6時開門之前，就有民眾排隊等候進場。維吉尼亞州北部被視為偏向民主黨的地區。

30歲的民主黨支持者莫拉萊斯（Carol Morales）投票後接受中央社記者訪問表示，她不認同川普政府過去2年在移民、移民法規及永續發展議題、環境保護上的作為。「我希望能站在反對陣營這一邊，抵制這種對美國存在多年法律前所未有的侵害，這是促使我出來投票的原因。」

身為專攻移民法的執業律師，莫拉萊斯說，她專門協助來到美國、逃離原籍國暴力、虐待和戰爭的孩童。「幾十年來，這些兒童一直享有相關的法律保護，但川普政府現在卻違背這些保護措施。」

她指出，自己正在第一線目睹這一切，「這對我來說是極其嚴重的問題」，不僅不人道，也是對美國既有法律體系的侵害。

川普重返白宮以來，不僅打擊非法移民，在限制合法移民方面也同樣強硬。另外，他今年2月攜手以色列向伊朗開戰，導致美國汽油價格飆漲。

61歲的退休人士勒夫（Leif）受訪表示，油價等議題是決定自己票投何方的最重要因素。

他說，自己在2016年之前都是共和黨支持者，但後來看到共和黨如何變得對川普絕對效忠、甚至到了崇拜的地步後，「我再也不會投共和黨了」。

另一名民主黨支持者、現年62歲的湯姆（Tom）受訪則說，基本上自己不太滿意現任政府的許多施政，「是為了投反對票而來的」。

票投民主黨、從事專利代理人工作的湯姆直批，川普想要獲得諾貝爾和平獎，卻發動了戰爭。另一方面，他顯然也不懂「關稅是怎麼運作的」。

川普去年起向全球各國加徵關稅，盼藉此促使製造業回流美國並改善貿易逆差。但這同時也造成物價上升壓力。

川普今早接受電視節目電話連線訪問表示，透過打擊非法移民、對伊朗開戰及關稅政策，他已經重建美國。

不過，多項民調顯示，民主黨幾乎篤定會從共和黨手中奪回聯邦眾議院的多數席次，同時也有機會贏得聯邦參議院。

川普多次坦言，「現任總統往往贏不了期中選舉」。

儘管如此，川普仍不忘提到，如果民主黨在期中選舉中贏得多數席次，他可能不得不成為「否決先生」，將動用總統否決權，迫使民主黨達成協議。

美國期中選舉

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