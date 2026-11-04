美期中選舉投票日拋震撼彈！川普喊卡對以色列軍援 原因曝光

美國期中選舉3日投票之際，總統川普突然拋出震撼彈，宣布今年底前將終止每年提供以色列近40億美元（約新台幣1274億元）的直接軍事援助，比現行協議原訂2028年底到期的時間提前約2年，原因是以色列已不再需要這筆錢。這項決定仍須國會配合，實際如何執行尚不明朗。川普另提出以新協議取代現行軍援，未來以色列將自行出資向美國購買武器。

川普堪稱美國現代史上最支持以色列的總統，選在期中選舉投票當天宣布這項決定，時機格外敏感，似乎反映隨著美國國內對以色列的支持迅速下滑，未來要讓國會通過新的援助方案將極為困難，甚至可能在期中選舉後完全無法實現。

川普3日受訪福斯新聞表示：「我和以色列總理內唐亞胡已達成協議，我們每年給以色列40億美元，幾個月前談好停止援助，他們也同意，因為他們已經成為非常成功的國家，不再需要這筆錢。」他強調，若以色列有需要，美國仍會提供協助，「但到了今年底，我們不會再付錢給以色列了」。

根據前總統歐巴馬2016年與以色列達成的協議，美國每年提供約38億美元的軍事援助，期限至2028年底。這筆資金大多用於向美國軍火商採購武器及裝備；若提前終止，不僅衝擊以色列國防預算，也可能影響美國國防產業及就業市場。

華爾街日報報導，事實上，美以數個月來一直討論逐步取消軍援。以色列總理內唐亞胡1月曾公開表示，希望在未來10年內逐步擺脫美國援助，同時維持緊密國防合作。但知情人士透露，川普突然將期限提前至今年底，連以色列國安部門官員都感到意外。此時以色列政局也陷入不確定，上周大選沒有任何一方取得明確勝利，內唐亞胡的政治前途仍充滿變數。

川普坦言，這項決定具有政治考量。他指出，民主黨及左派人士經常以每年40億美元援助批評美國政府，既然以色列不再需要這筆錢，沒有必要繼續承受攻擊。

根據美國國會研究處資料，截至2025年5月，美國已向以色列提供約1740億美元的軍事援助與相關資金。

CNN分析，以色列問題已成為美國內政爭議焦點。自2023年10月7日哈瑪斯發動恐怖攻擊以來，以色列在加薩的軍事行動引發民主黨進步派及川普MAGA陣營部分人士反彈。昆尼皮亞克大學6月民調顯示，48%受訪者認為美國過度支持以色列，創2017年調查以來新高。

不過，停止軍援仍須國會同意，因為相關經費已獲批准並編列至2028年。

紐約時報報導，國會議員也正研擬將直接軍援轉為更緊密的美以國防及科技合作，透過立法推動兩國國防產業共同研發與生產，包括飛彈防禦及反無人機技術。這項新合作模式可能讓以色列透過與美國國防部及軍火商的聯合計畫獲得可觀收益，相關提案可能納入年底的《國防授權法》。

即使美國停止直接軍援，也不代表美以戰略關係破裂。兩國軍方近年合作程度持續加深，美國軍火商與以色列的緊密關係預料仍將延續。