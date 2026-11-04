美國期中選舉選民怒了！民調揭9成憂生活成本 近三分之二怪川普政策

美國3日舉行期中選舉，民主黨目前看來很有機會取得眾議院控制權，也有機會翻轉參議院的控制權。華爾街日報報導，一項全國大型選民調查的初步結果顯示，許多美國選民帶著不滿情緒前往投票所，對總統川普的施政表現不滿，也對生活成本及國家整體發展方向感到焦慮，希望透過期中選舉改變華府政治局勢。

這項選民民調（Voter Poll）由美聯社及所有主要無線與有線電視新聞網委託SSRS執行，調查時間為10月19日至11月3日，涵蓋全美50州，超過7萬9000名登記選民在投票地點、透過網路或電話接受訪問。全國樣本的誤差範圍為正負0.6個百分點。

川普一直宣稱美國經濟穩健，在競選活動最後幾周表示「美國的黃金時代已經到來」，稱經濟表現強勁，「通膨已經大幅下降」。不過，民調首波結果顯示，燃料與食品價格居高不下是選民最關切的問題之一，約9成選民表示，生活成本是決定國會選票投向時極為重要或重要的考量因素。近三分之二的選民將通膨升高主要歸咎於川普政策，其餘選民則認為主要是川普無法控制的其他因素所致。

約4成選民表示，投票選出眾議員時，部分原因是為了表達反對川普的立場；約四分之三的選民則對美國現況感到不滿或憤怒。國會的支持度也依然低迷，近半數受訪者強烈不認同國會的施政表現，約7成認為國會在制衡總統方面做得不夠。

調查顯示，選民對兩大黨都抱持質疑態度。約6成選民對共和黨持負面看法，半數對民主黨持負面看法。另外，川普擔任總統期間，他的家族從中獲得可觀的經濟利益。在此背景下，約6成選民認為，川普將個人利益置於國家利益之上。

受訪者從6項議題中選出對國家最重要的一項，約4成選擇經濟，三分之一選擇民主制度的現況。約四分之三的選民認為美國經濟狀況不太好或很差。約2成表示過去一年通膨讓家庭陷入嚴重困境，近6成則表示，通膨對家庭造成中等程度的困難。

美伊戰爭是推升燃料及肥料價格的重要因素，約6成選民認為，美國對伊朗採取軍事行動是錯誤的決定。近三分之二的選民也認為，川普的關稅政策傷害經濟。

儘管選民普遍對整體經濟抱持負面看法，許多人對自身財務狀況卻相對安心。超過半數表示，家庭經濟狀況比兩年前更好，或與兩年前大致相同。約6成選民則對這次選舉在全美各地公平、準確地進行非常有信心或有一定信心。

川普政府強硬的移民執法行動引發混亂，甚至導致部分美國人死亡，包括今年1月明尼阿波利斯居民遭槍擊身亡的兩起重大案件。約6成選民表示，不認同美國移民暨海關執法局（ICE）的執法表現。