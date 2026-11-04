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美期中選舉／紐約關鍵選區選票掃描出問題 選務啟動應變程序

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國期中選舉投票日，紐約州威徹斯特郡多處選票掃描設備出現異常。2026年11月3日，查帕夸一處投票所內，一台未使用的投票機放在選票袋旁。路透
美國期中選舉投票日，紐約州威徹斯特郡多處選票掃描設備出現異常。2026年11月3日，查帕夸一處投票所內，一台未使用的投票機放在選票袋旁。路透

美國期中選舉投票進行中，紐約州威徹斯特郡（Westchester）傳出選票掃描異常。CNN報導，當地因印製錯誤，影響332處投票地點的選票掃描作業；部分地區位於競爭激烈的紐約州第17眾議員選區，後續計票進度受到關注。

共和黨籍聯邦眾議員勞勒（Mike Lawler）表示，緊急選票將於當地時間晚間9時投票結束後，由兩黨選務人員收取，在警方護送下運往集中地點處理，並由雙方代表及律師監督程序。目前看來，問題並非蓄意造成。

州選務機關表示，依緊急程序處理的選票受到保管，仍將納入計票。掃描設備出現問題，不代表選票遺失或選民無法投票；實際受影響票數，以及是否延後公布結果，仍待選務單位進一步說明。

此次選舉攸關美國國會控制權。威徹斯特郡涵蓋關鍵眾院選區，使這起設備異常格外受到矚目。不過，目前沒有證據顯示事件涉及舞弊，也不能據此推論對任一政黨有利。隨投票陸續結束，緊急選票的運送、保管及計算程序，將是後續追蹤重點。

美國期中選舉

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