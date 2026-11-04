美期中選舉／認知作戰？川普宣布「反共周」再次抹紅民主黨對手

距離關鍵期中選舉結果陸續出爐只剩幾個小時，美國總統川普簽署公告，宣布本周為「反共周」（“Anti-Communism Week.”）。

公告寫道：「茲宣布11月1日至11月7日為反共周。我呼籲所有美國人堅定捍衛美國生活方式，抵禦任何威脅，並守護我們熊熊燃燒的自由火焰，使其不受共產主義黑暗侵襲。」

白宮在美東時間下午6時前，將這份公告發布於官網。同一時間，川普在社群媒體發文表示，他正在福斯新聞收看「選前」結果。

川普長期將政治對手描繪為社會主義者和共產主義者。這套論述也曾幫助他在過去的選舉中爭取拉丁裔選民支持，尤其是在佛羅里達州；當地的古巴裔美國人及其他族群，許多人的原鄉都是由左派政權統治的國家。