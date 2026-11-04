美期中選舉／汽油價首度在選舉日突破4美元心理關卡

美國選民開車去投票，還沒到投票所，就先感受到生活成本壓力。全美汽油均價在期中選舉日來到每加侖4.13美元，首度在選舉日突破4美元關卡，讓高油價成為民主黨的選戰利器。

根據油價查詢應用程式GasBuddy的資料，截至紐約時間3日上午10時，全美汽油均價創下歷來選舉日最高紀錄。2022年雖曾創下汽油價格的歷史高點，但到了當年選舉日，價格已回落，低於今年選舉日。

民主黨候選人主打生活成本議題，藉高油價抨擊共和黨。美國總統川普則一再表示，伊朗戰事結束後，汽油價格就會下跌。

目前油價雖已低於今年5月每加侖逾4.56美元的高點，也從9月下旬的約4.50美元回落，但全美汽油均價過去從未到11月仍高於4美元，顯示今年高油價持續的時間格外長。

若扣除通膨因素，目前油價仍低於2022年；換算成2024年的美元幣值，2010年和2012年選舉日當周的汽油價格也超過4美元。但很少美國人會這樣換算，眼前每加侖4美元的價碼，仍是一道重要心理關卡。

全球能源運輸受阻，加上美伊戰爭、烏克蘭持續以無人機攻擊俄羅斯煉油廠，以及中國出口受限引發的煉油危機，使油價維持高檔。美國汽油供應目前遠低於往年同期正常水準。