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美國期中選舉開票！川普盼民調失準 私下認共和黨恐面臨最慘結果

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今晨國際頭條一次看／美期中選舉 民主黨奪眾院多數只須淨勝3席

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國3日舉行期中選舉，聯邦眾議院435席全面改選，參議院100席中有35席進行選舉。民調與政治分析人士普遍看好民主黨奪回眾議院，但參議院控制權仍存在變數。路透
美國3日舉行期中選舉，聯邦眾議院435席全面改選，參議院100席中有35席進行選舉。民調與政治分析人士普遍看好民主黨奪回眾議院，但參議院控制權仍存在變數。路透

今晨六家外媒首頁一致聚焦美國期中選舉，首批投票所已經關閉。共同焦點是共和黨能否守住參眾兩院多數，以及選民是否藉選票表達對美國總統川普第二任期的不滿。各家分別從即時選情、關鍵選區、投票率與經濟民怨切入，呈現這場可能改變未來兩年美國政治權力分配的選舉。

華爾街日報

美國期中選舉首批投票所關閉 民主黨力拚奪回國會控制權

Midterm Election Updates: Control of Congress on the Line on Final Day of Voting

摘要

美國2026年期中選舉進入開票階段，首批投票所於美東時間3日下午6時關閉。共和黨力守國會兩院多數，民主黨則希望擴大席次。華爾街日報指出，最新選情評估顯示，民主黨奪回眾議院的機會提高，參議院則有6場勝負難分的選戰可能決定多數歸屬。川普預定在白宮觀看選舉結果。

為何重要

這是川普第二任期首次全國性選舉考驗。若共和黨失去國會控制權，川普未來兩年的政策推動與施政空間將受到更大限制。

華盛頓郵報

民主黨爭奪美國國會多數 眾院只須淨增3席即可翻盤

Midterm election 2026 live updates: Polls start to close as Democrats, Republicans vie for control of Congress

摘要

美國期中選舉首批投票所已在印第安納州及肯塔基州關閉。民主黨只須在眾議院淨增3席、參議院淨增4席，就能分別取得多數。華盛頓郵報指出，眾議院超過50席選情激烈，無黨派庫克政治報告預測民主黨可能翻轉15至25席；參議院則有7場關鍵選戰，其中多數位於川普2024年勝選的州。

為何重要

民主黨奪回眾議院的門檻相對較低，但參議院仍須突破共和黨票倉。兩院結果不同，將決定川普面對的國會制衡程度。

金融時報

美國期中選舉開始開票 共和黨面臨參眾兩院保衛戰

US midterms 2026 live: Americans vote in election that doubles as referendum on Trump’s presidency

摘要

美國期中選舉首批投票所關閉，民主、共和兩黨展開國會控制權爭奪戰。金融時報將這場選舉定位為對川普第二任期的民意檢驗。共和黨目前掌握參眾兩院多數，正努力避免選民不滿轉化為席次流失。隨著各州陸續完成投票，選舉結果將逐步揭曉，川普政府未來兩年的施政條件也面臨考驗。

為何重要

選舉不僅決定華府權力分配，也將影響川普政府推動經濟、貿易及財政政策的能力，成為市場評估未來政策方向的重要依據。

衛報

美國期中選舉多州投票踴躍 首批開票檢驗民主黨能否翻轉國會

US midterm elections 2026 live updates: polls begin to close as voters decide direction of Congress for remainder of Trump’s term

摘要

美國期中選舉在印第安納州與肯塔基州率先結束部分投票，多個關鍵州出現創紀錄或高於2022年期中選舉的投票人數。民主黨希望利用川普支持度低迷的機會，在過去長期由共和黨掌握的選區取得突破。衛報指出，肯塔基、佛羅里達、維吉尼亞、俄亥俄、北卡羅萊納與賓州的早期開票結果，可能提供選舉走向的線索。

為何重要

投票率提高可能改變傳統選區的勝負結構，但不必然代表民主黨受益。關鍵州早期開票將幫助判斷是否出現全國性政治轉向。

路透

美國期中選舉435席眾院全面改選 民主黨有望翻盤但參院勝負難料

US midterm elections 2026: Final hours of voting as Americans cast verdict on Trump and Congress

摘要

美國期中選舉進入最後投票與開票階段，眾議院435席全面改選，參議院100席中有35席進行選舉。路透指出，民調與政治分析人士普遍看好民主黨奪回眾議院，但參議院控制權仍存在變數。共和黨希望守住兩院多數，民主黨則試圖利用選民對川普施政的不滿擴大戰果，這場選舉將決定國會未來兩年的權力分配。

為何重要

若民主黨至少奪回一院，華府可能進入行政與立法權分立的局面，使川普政府的立法議程及重大政策受到更多制衡。

美聯社

美國期中選舉民調顯示約六成選民歸咎川普政策推高物價

Cost of living, corruption top issues and voters deeply unhappy with Trump: Early election takeaways

摘要

美聯社期中選舉選民調查顯示，約四分之三受訪者對美國現況感到憤怒或不滿，約六成認為物價居高不下主要與川普政策有關，約七成希望國會加強制衡總統。民主黨試圖利用經濟民怨奪回國會多數，但共和黨推動的選區重劃，以及目前的選區分布，可能限制民主黨席次增幅。選前已有超過5900萬人提前投票。

為何重要

調查揭示生活成本與總統權力制衡已成為重要選舉議題。選民不滿能否轉化為實際席次，將是判斷川普政治影響力的關鍵。

（本文與AI協作）

美國期中選舉

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