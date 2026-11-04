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美國期中選舉開票！川普盼民調失準 私下認共和黨恐面臨最慘結果

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美國期中選舉開票！川普盼民調失準 私下認共和黨恐面臨最慘結果

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2日在華府林肯紀念堂前的倒影池發表期中選舉前最後造勢演說，結束後離開現場。歐新社
美國總統川普2日在華府林肯紀念堂前的倒影池發表期中選舉前最後造勢演說，結束後離開現場。歐新社

美國3日舉行期中選舉，肯塔基州與印第安納州首批投票站已於美東時間下午6時關閉。美國總統川普在真實社群發文表示，他正在收看福斯新聞（Fox News）的「選前」結果。他沒有評論選情，卻抱怨福斯新聞主持人塔洛夫（Jessica Tarlov）的聲音，表示「要先轉去看別台，等那個魯蛇不再出現在螢幕上再說」。

CNN報導，消息人士稍早表示，川普今晚將與少數盟友及內閣成員在白宮東廳（East Room）觀看期中選舉開票結果。白宮及川普的政治組織「MAGA, Inc」已在白宮園區內及附近設立選情作戰室，監控開票情況。隨著夜幕降臨，多名內閣成員被目擊出現在白宮西翼（West Wing）附近，包括國務卿魯比歐、國土安全部長穆林、內政部長柏根（Doug Burgum）及農業部長羅林斯（Brooke Rollins）。

白宮新聞幕僚宣布「晚間採訪暫停通知」（dinner lid），允許隨行記者暫時離開白宮園區，但須在晚間7時東廳活動開始前返回。根據總統每日行程表，觀選招待會原定不開放媒體採訪，但白宮不排除記者今晚仍有機會見到川普，能否見到他很可能取決於陸續開出的選舉結果。

與川普關係密切的消息人士表示，他有時似乎仍希望民調不準，共和黨的表現會比民調預測更好。川普也曾告訴幕僚，他認為自己投入競選經費、舉行電話造勢活動，以及為共和黨候選人募款和助選，都讓共和黨有了放手一搏的機會。

不過，消息人士表示，川普也曾私下承認，共和黨可能面臨最糟糕的情況。2名白宮官員表示，他們已準備好因應各種情況，包括川普可能在開票期間向記者發表談話。

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