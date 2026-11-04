美國選民走進投票所 決定川普未來兩年能否順利施政

美國選民今天前往投票所，投票決定下屆國會席次與多州下任州長。今年期中選舉結果攸關總統川普未來執政是否跛腳，2028年總統大選候選人動態，及民主黨左派勢力能否在國會掌握實質影響力。

美國選民3日前往各地投票所，投票選出435位聯邦眾議員、35位聯邦參議員及36個州的州長等。選後兩黨國會版圖變化攸關總統川普（Donald Trump）第2任期未來2年，內政、外交、經濟政策等能否順利上路，及2028年總統選舉兩黨人選的動態。

除了國會議員及州長選舉，各州同步舉行包括墮胎權、同志權益、富人稅、投票權認定與保障移民等多項公投。

美國領土跨越多個時區，從東岸到西岸及阿拉斯加州，各州投票時間約在當地早上6時至晚間9時間，投開票時間都較長。全美約有6000萬選民已提前及郵寄完成投票，創下期中選舉新紀錄。由於多州聯邦參眾議員選情膠著，選舉整體結果可能在數日之後才會明朗。

選前美國多數民調顯示，選民較關注通膨、油價等經濟議題，反對陷入伊朗戰爭。民主黨在選戰中主打「可負擔」生活，環境對執政的共和黨較不利。部分民調指民主黨甚至有機會拿下眾院238至241席，取得遠高於218席過半的穩定多數。

聯邦參議員改選的35席中，多數民調指包括德州、密西根州、愛荷華州、俄亥俄州、阿拉斯加州、堪薩斯州等，約有6到9州選情膠著，候選人支持度長期未見超越民調誤差領先差距，難以預料共和黨能否繼續維持參院過半優勢。

此外，民主黨內左派及民主社會主義聯盟（Democratic Socialists of America，DSA）近期聲勢走高，約有5名DSA支持的全新候選人可能進入眾院，加上現任眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）等，屆時可能有能力影響國會動向。

支持DSA華盛頓特區市長候選人路易斯．喬治（Janeese Lewis George）的布勞納（Joanna Brauner）向中央社記者表示，許多人對民主社會主義聯盟候選人有興趣，因為他們講出了大部分民眾日常生活要面對的問題，包括可負擔生活、日常用品、住房、租金、家庭照護、工作、福利、家庭成員醫療假及個人病假等，這些都是民眾想要的生活品質。

她說，因為華盛頓特區重視誰掌控國會，及國會是否友善對待華府的自治自主，希望選民也能思考最高法院、女權及健保的未來，不再捲入不必要的戰爭及氣候變遷等。