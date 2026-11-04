聽新聞
0:00 / 0:00

美國選民走進投票所 決定川普未來兩年能否順利施政

中央社／ 華盛頓3日專電

美國選民今天前往投票所，投票決定下屆國會席次與多州下任州長。今年期中選舉結果攸關總統川普未來執政是否跛腳，2028年總統大選候選人動態，及民主黨左派勢力能否在國會掌握實質影響力。

美國選民3日前往各地投票所，投票選出435位聯邦眾議員、35位聯邦參議員及36個州的州長等。選後兩黨國會版圖變化攸關總統川普（Donald Trump）第2任期未來2年，內政、外交、經濟政策等能否順利上路，及2028年總統選舉兩黨人選的動態。

除了國會議員及州長選舉，各州同步舉行包括墮胎權、同志權益、富人稅、投票權認定與保障移民等多項公投。

美國領土跨越多個時區，從東岸到西岸及阿拉斯加州，各州投票時間約在當地早上6時至晚間9時間，投開票時間都較長。全美約有6000萬選民已提前及郵寄完成投票，創下期中選舉新紀錄。由於多州聯邦參眾議員選情膠著，選舉整體結果可能在數日之後才會明朗。

選前美國多數民調顯示，選民較關注通膨、油價等經濟議題，反對陷入伊朗戰爭。民主黨在選戰中主打「可負擔」生活，環境對執政的共和黨較不利。部分民調指民主黨甚至有機會拿下眾院238至241席，取得遠高於218席過半的穩定多數。

聯邦參議員改選的35席中，多數民調指包括德州、密西根州、愛荷華州、俄亥俄州、阿拉斯加州、堪薩斯州等，約有6到9州選情膠著，候選人支持度長期未見超越民調誤差領先差距，難以預料共和黨能否繼續維持參院過半優勢。

此外，民主黨內左派及民主社會主義聯盟（Democratic Socialists of America，DSA）近期聲勢走高，約有5名DSA支持的全新候選人可能進入眾院，加上現任眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）等，屆時可能有能力影響國會動向。

支持DSA華盛頓特區市長候選人路易斯．喬治（Janeese Lewis George）的布勞納（Joanna Brauner）向中央社記者表示，許多人對民主社會主義聯盟候選人有興趣，因為他們講出了大部分民眾日常生活要面對的問題，包括可負擔生活、日常用品、住房、租金、家庭照護、工作、福利、家庭成員醫療假及個人病假等，這些都是民眾想要的生活品質。

她說，因為華盛頓特區重視誰掌控國會，及國會是否友善對待華府的自治自主，希望選民也能思考最高法院、女權及健保的未來，不再捲入不必要的戰爭及氣候變遷等。

美國期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

美期中選舉將至 川普再拋勝選發放5000美元

美國期中選舉最後衝刺！川普赴農業帶2紅州拉抬選情

今起開票…美國會恐變天 民主黨拚「藍色海嘯」

相關新聞

今起開票…美國會恐變天 民主黨拚「藍色海嘯」

美國期中選舉三日正式投票，選民將決定國會參眾兩院控制權，也是美國總統川普執政兩年來第一場全國性政治期中考。過去十年主導美國政治的川普面臨支持率下滑與經濟壓力，共和黨甚至須在傳統優勢州投入大量競選資源力保席次。

共和黨暗怨川普 預為敗選甩鍋

Politico新聞網站二日報導，極少共和黨人願意公開批評美國總統川普，但黨內不滿情緒私底下卻逐漸高漲，某些共和黨人已經為敗選預做準備，並且把責任歸咎川普。

史上最貴…美期中選舉花了3800億元 馬斯克一人砸了160億

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，追蹤競選資金的獨立組織OpenSecrets估計，這場期中選舉選戰總支出達一一九億美元（約新台幣三八○○億元），成為史上最燒錢期中選舉，比二○二二年上屆期中選舉增約百分之卅。世界首富馬斯克成最大個人金主，砸下近五億美元（約新台幣一六○億元）力挺共和黨候選人，尤其集中火力在德州參議員選戰。

美司法部派1000名選舉監督員進駐50州 規模史上最大

美國司法部今天表示，正向全美50個州部署1000名選舉監督員與觀察員，並稱這是美國史上規模最大的選舉日監督行動

美國選民走進投票所 決定川普未來兩年能否順利施政

美國選民今天前往投票所，投票決定下屆國會席次與多州下任州長。今年期中選舉結果攸關總統川普未來執政是否跛腳，2028年總統...

紐約州韋斯切斯特郡投票機故障 選務人員緊急處置

美國期中選舉登場，紐約州第17選區韋斯切斯特郡傳出投票機故障，無法讀取紙本選票，不過選務人員已緊急處理且持續計票中。計票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。