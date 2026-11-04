美司法部派1000名選舉監督員進駐50州 規模史上最大

美國司法部今天表示，正向全美50個州部署1000名選舉監督員與觀察員，並稱這是美國史上規模最大的選舉日監督行動。

路透社報導，美國司法部在一份聲明中，列出各州內將接收監督員與觀察員的司法管轄區。

司法部官員表示，優先派出人員的區域包括曾出現選民投票權問題歷史的地區，以及選情激烈、可能成為恐嚇選民目標的選區。

川普政府對選舉監督採取日益激進的手法，除了施壓各州提供選民登記數據外，還主張必須採取更嚴苛的措施，以確保公眾對投票的信心。批評人士則將相關舉措視為聯邦政府越權。

聯邦政府擴大選舉監督計畫後，數州向地方選務官員與投票所人員發布新的指引，說明司法部觀察員在選舉日當天所擁有的權限有限。

司法部發布聲明表示：「選舉監督員將檢查各地是否遵守（民權司）管轄範圍內的聯邦投票權法規。」

部分州與地方法律允許選務官員禁止司法部監督員進入投票所。此外，司法部官員無法在現場進行調查，也不得以其他方式阻止任何人投票。

這次派出的監督員人數大約是上一次期中選舉的3倍，將是司法部史上規模最大的監督行動。