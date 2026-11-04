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川普期中選舉日談移民、伊朗與關稅 鎖定右翼支持者催票

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普在期中選舉日上午，透過電視節目電話連線向選民發表最後喊話，為自己的施政紀錄辯護。他說，透過打擊非法移民、對伊朗開戰及關稅政策，他已經重建美國。

法新社報導，川普（Donald Trump）接受福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox& Friends）電話訪問時說：「我們必須讓美國保持偉大。我們現在很強大，兩年前的情況卻糟透了。」

目前美國民眾正陸續前往投票，而這場選舉可能使川普所屬的共和黨失去國會控制權。

民調預測，民主黨可望贏得聯邦眾議院，並有機會拿下參議院。目前川普自身支持度已大幅下滑，他在最後關頭，將喊話對象擺在右翼票倉。

川普說：「我們曾經是全世界的笑柄。其他國家的領袖甚至不把我們當一回事。他們認為我們是傻瓜，但現在我們炙手可熱，我們是全世界最炙手可熱的國家，所有人都尊重我們。」

「我們要繼續維持，而且變得更好。」

川普在他的第2個總統任期大幅減少從墨西哥越境進入美國的移民人數，並發動導致美國汽油價格飆漲的美伊戰爭。

法新社指出，他今天再次重申他經常提出、但往往毫無根據或誇大其詞的說法。

川普說：「我接手時，邊境門戶大開。數以百萬計的人湧入，其中許多是罪犯和殺人犯。」

「他們是從非洲剛果、南美洲各地和亞洲的監獄獲釋，大批湧入我們的國家。那幅景象實在可怕，而且他們非常危險。」

川普補充道：「通膨問題解決了。至於荷莫茲海峽（Hormuz Strait），我們透過（對伊朗實施）海軍封鎖，已經完全掌控了那裡。我的意思是，一切都很順利。」

「汽車製造商正紛紛湧入美國，因為他們不想支付關稅。」

美國期中選舉

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