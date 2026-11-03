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路透民調顯示 美國選民最關心9項議題

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
緬因州波特蘭的居民佛萊明3日抱著僅3個月大的寶寶丹尼，在當地一處投票所投票。路透
緬因州波特蘭的居民佛萊明3日抱著僅3個月大的寶寶丹尼，在當地一處投票所投票。路透

路透與益普索3日公布民調，生活成本、伊朗戰爭、選舉公正、家庭財務等議題，是美國民眾在3日登場的期中選舉中最關心的議題。這場選舉將決定美國總統川普最後2年任期，國會由哪個政黨控制。

民調指出，48%的登記選民說生活成本是決定投票對象的首要議題，26%的選民認為是民主規範，認為移民議題的選民則有13%。

雖然川普呼籲支持者將這次選舉看成其本人參選，藉此拉抬共和黨選情；但民調顯示，48%受訪者表示反對川普，僅25%支持川普，還有25%說川普不是投票考量因素。

儘管川普主張攻打伊朗是為了阻止德黑蘭發展核武，有其必要性；但僅約25%選民表示值得為這次軍事行動付出代價，55%的人認為不值得，18%的人則不確定。

整體來看，選民信任選舉流程，77%的選民有信心自己的選票會被計入，但也有45%認為選舉舞弊普遍存在。川普曾說有大量非公民非法投票，選務官員則憂心聯邦政府可能干擾選舉，或干擾其認為不利的選舉結果認證程序。白宮則說，其目標是維護選舉公正與投票安全。

家庭財務也是選民關心事務。約49%美國人認為川普2025年1月重返執政以來，家庭財務狀況變差，13%認為變好，37%認為大致不變。民調也顯示，54%拉美裔表示家庭財務受衝擊，10%表示有所改善。

此外，約38%選民認為禁止跨性別女性參加女子體育賽事是非常重要或最重要議題；認為保障跨性別者權利是非常重要或最重要者僅25%。

至於人工智慧（AI）資料中心，有42%選民表示，限制興建資料中心是非常重要或最重要議題。

由於超級富豪為影響選舉花費幾乎不受限制，93%民主黨人與71%共和黨人認為，億萬富豪捐出數千萬美元影響選舉不妥。

雖然這次選舉民主黨似乎占上風，但哪個政黨提出好政見卻意見分歧。43%的登記選民認為民主黨至少有一項好的主張，認為共和黨也是如此者則有39%。

美國期中選舉

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