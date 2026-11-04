美國期中選舉今起開票 民主黨拚「藍色海嘯」

美國期中選舉三日正式投票，選民將決定國會參眾兩院控制權，也是美國總統川普執政兩年來第一場全國性政治期中考。過去十年主導美國政治的川普面臨支持率下滑與經濟壓力，共和黨甚至須在傳統優勢州投入大量競選資源力保席次。

印第安納州、肯塔基州等地將在台灣時間四日早上七時率先結束投票，西岸的加州、華盛頓州等地則要投到四日中午十二時。各州投票結束後將陸續公布初步開票結果，美聯社等多家新聞機構會根據初步結果預測贏家，除非選舉結果出現一面倒，通常不一定能在投票當天確定哪一黨控制參眾兩院。

專家表示，由於選制和處理郵寄選票方式等各種原因，包括緬因州、阿拉斯加州、亞利桑那州和加州在內的一些州，可能需要數天甚至數周才能得出結果。

這次選舉改選眾議院全部四三五席、參議院三分之一的卅五席以及卅六州州長。生活成本是此次選舉最受關注的議題，食品、燃料價格持續攀升，加上美國對伊朗戰爭及川普關稅政策推升通膨，共和黨試圖保住兩院控制權，面臨苦戰，不少選情專家認為，這次選舉可能出現民主黨大勝的「藍色海嘯」。

川普二日在華府林肯紀念堂倒影池最後催票，以倒影池翻修工程為重點。他說，這項計畫顯示他不但有辦法修復華府最具代表性的地標之一，也有能力修好華府政壇。近一小時的活動僅數十名民眾與媒體到場，比平常造勢活動安靜許多。

川普在這場選前最後一次公開演說中，為選舉結果打預防針：「現任總統往往無法贏得期中選舉。但我們已盡了最大努力。」川普長達一個月的輔選行程前往大約廿州造勢，其中多州是共和黨票倉。

民主黨也進行最後催票造勢，德州的塔拉里科與堪薩斯州的漢彌爾頓等民主黨明星級聯邦參議員候選人的造勢集會，為這場激烈的選戰畫下句點。

這次美國選民踴躍提前投票，在三日正式投票前，已有約五八六七萬張選票提前投出，包括提前現場投票數逾三一八九萬張，郵寄投票數則超過二六七七萬張。