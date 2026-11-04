急查疑似非公民 華府請求擱置加州2萬票遭駁回

在民主黨票倉加州，川普政府從加州選民名冊中標記出疑似非美國公民的兩萬名選民，要求暫時擱置其選票，直到其公民身分獲得查證為止。但加州官員表示這份名單似乎充斥錯誤資訊，若將這些選票擱置，可能剝奪合法選民的投票權。司法部二日緊急上訴最高法院，但最高法院在同天駁回川普政府請求。

美聯社報導，最高院未詳細說明裁決理由，這是緊急案件裁決的常見做法。大法官們九月也曾駁回川普限制全美郵寄投票的請求。

雖然非公民投票的情況相當罕見，川普政府今年仍將辨識非公民選民列為優先事項。此前一名聯邦地方法院法官已駁回司法部的請求，並警告這項要求可能剝奪公民投票權。

同樣在二日，華盛頓特區另一名聯邦法官裁定川普政府試圖向加州選舉官員提出要求屬違法，還認定這些要求違反美國憲法。博斯貝格法官寫道：「行政部門很可能違反美國憲法的選舉條款。該條款規定只有各州與國會有權制定選舉規則。」川普政府辯稱，將這些選票分開處理只是一項幅度不大的要求，最終仍能讓合法選票獲得計票。

川普政府試圖干預各州選務，接連在法院敗訴。加州十月初起便開始投票，全州約二千三百萬名登記選民都收到郵寄選票，已有數十萬張選票完成處理。加州選舉官員表示現在才要找出並擱置受到質疑的選票，已不可能做到。

下級法院均支持加州的立場，一名地方法院法官警告分開處理這些選票將嚴重擾亂期中選舉，並侵蝕民眾對民主程序的信任。加州民主黨籍檢察長邦塔表示，川普政府的上訴「散發著絕望的氣息，再次企圖破壞選舉並踐踏法治」。