史上最貴 美國期中選舉花了3800億元 馬斯克一人砸了160億

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，追蹤競選資金的獨立組織OpenSecrets估計，這場期中選舉選戰總支出達一一九億美元（約新台幣三八○○億元），成為史上最燒錢期中選舉，比二○二二年上屆期中選舉增約百分之卅。世界首富馬斯克成最大個人金主，砸下近五億美元（約新台幣一六○億元）力挺共和黨候選人，尤其集中火力在德州參議員選戰。

至於這些巨額資金的用途，除了聘用工作人員、舉辦造勢活動及民調之外，最大宗仍是政治廣告。根據廣告追蹤公司AdImpact統計，截至十月底，本屆選舉廣告支出已達一一一點五億美元，傳統電視廣告仍占主要地位，但數位廣告支出持續增加。其中，密西根州、德州及俄亥俄州參議員選戰廣告支出最高，其次是愛荷華州及緬因州。

根據自由派智庫布倫南司法中心統計，截至十月十四日，捐款最多的四十名金主合計投入廿四億美元，創下歷屆期中選舉同期新高。美國競選財務專家貝克爾指出，二○二六年期中選舉支出正不斷打破紀錄，愈來愈多資金來自最富有的金主及團體。

其中，馬斯克的捐款金額遙遙領先其他富豪，截至十月已投入將近五億美元，大部分流向他二○二四年創立的「美國政治行動委員會」以及支持共和黨的「參議院領導基金」。馬斯克在德州參議員選戰投入超過四五○○萬美元力挺共和黨候選人帕克斯頓，對抗民主黨候選人塔拉里科，另外也分別在密西根州及俄亥俄州投入約一千萬美元。億萬富豪亞斯（Jeff Yass）及尤萊恩（Uihlein）家族等也投入巨資，支持共和黨。

其他大金主包括金融家索羅斯創立的二個組織合計向自由派團體捐款一點○二億美元；紐約前市長彭博投入超過六千萬美元，成為民主黨重要金主。此外，加密貨幣業者Ripple與Coinbase合計捐出六三○○萬美元支持推動該產業利益的政治團體。