共和黨暗怨川普 預為敗選甩鍋

Politico新聞網站二日報導，極少共和黨人願意公開批評美國總統川普，但黨內不滿情緒私底下卻逐漸高漲，某些共和黨人已經為敗選預做準備，並且把責任歸咎川普。

報導指出，共和黨人雖然急著在關稅、伊朗戰爭以及大規模遣返政策等政策跟川普畫清界線，卻幾乎無人公開批評川普，由此可見川普依然牢牢掌握共和黨。但十多名候選人、競選團隊高層及國會議員受訪時說，整個選戰期間，究竟是誰在扯大家的後腿，眾人心知肚明。

一名共和黨聯邦眾議員匿名受訪時說，今年稍早曾經覺得共和黨有望打破執政黨在期中選舉失利的歷史規律，「結果川普轟炸伊朗，接下來各種事情接連發生」。

共和黨人在幾個決戰州陷入苦戰，甚至在原本穩固的「紅州」都可能流失席次。選前最後衝刺階段，川普訴求變得失焦，多次對男性候選人的外表品頭論足，更讓黨內情緒陷入挫折。

負責南卡州參議院選舉的共和黨選舉策略專家艾瑞奇開玩笑說，川普在俄亥俄州幫參議員賀斯特德站台時，拿他的臀部跟饒舌女歌手妮姬米娜的臀部做文章，「真是最後衝刺的最佳訴求」。艾瑞奇說，川普將面臨檢討，「他的施政滿意度並不好」。另一名共和黨聯邦眾議員匿名受訪時說：「至少歐巴馬在當總統時，他只對付敵人，從不陷害朋友。」

一名白宮官員說，共和黨同僚的甩鍋行為是「非常愚昧的冒險」，川普已經盡全力。

報導指出，如果共和黨潰敗，川普任期進入「跛鴨」階段，現在私下抱怨川普的聲音可能變成公開討伐。