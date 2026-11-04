美期中選舉…彭博推演四情境 對各產業政策的影響

美國國會期中選舉3日登場，儘管民主黨選情看好，但奪得參眾兩院掌控權卻非板上釘釘，彭博資訊推演四種情境，路透也分析這些情境對各產業政策的影響。

藍色浪潮（民主黨掌控參眾兩院）

選民對川普政府不滿，促使民主黨在一些共和黨鐵票州有所斬獲，同時奪得參眾兩院掌控權，有利乾淨能源產業，但AI與資料中心發展將受阻，縮減電動車開發計畫的汽車製造商也將承壓，並拖慢加密貨幣法案進展。

這種情境下，民主黨難左右川普外交政策，內政法案也可能遭川普否決，卻能阻撓川普提名人選，市場對聯準會獨立性憂慮也可望降低。

兩院分治（民主黨僅掌控眾院）

民調顯示，民主黨贏得眾議院多數席次基本上已無懸念，但取得參議院掌控權難度更高。這種情況下，產業政策改變空間不大，因為兩黨將相互掣肘，但仍可望加快推動核電與基礎設施。若民主黨掌控眾院，仍能發動調查、發出證人傳票、舉行聽證會及彈劾官員，提高川普政府施政的政治代價，卻也可能招致川普的強烈反彈，包括重演舉債上限之爭。

紅色高牆（共和黨保住參眾兩院）

共和黨意外守住參眾兩院，擋住民主黨優勢，儘管希望日漸渺茫。由於共和黨並未在參院掌握絕對多數，要通過大多數法案仍需爭取部分民主黨人的支持。

在這種情境之下，AI與鬆綁監管題材不受威脅，科技與金融類股可望帶動股市走高，但是美債殖利率也可能繼續高漲，因為支出前景看增。

計票紛爭（關鍵選區掀訴訟攻防）

川普和盟友正在為質疑幾場關鍵選舉的結果，進行鋪路，在極端情況下，可能導致新一屆國會無法就職。

雖然出現這種情況的機率較低，卻未必等於零。川普試圖推翻2020年總統大選結果時，已對民主制度的穩固性造成長久影響，進一步侵蝕公眾對美國制度的信任，也帶來市場最厭惡的不確定性。