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共和黨仍有勝算？外界預測美期中選舉「民主黨取佳績」 民調卻可能受1原因影響

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
維吉尼亞州選民3日在費法克斯郡政府中心投下期中選舉選票。歐新社
維吉尼亞州選民3日在費法克斯郡政府中心投下期中選舉選票。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）3日報導，儘管外界普遍看好民主黨在3日登場的期中選舉中取得佳績，但民調可能失準，加上參議院選戰主要集中在川普的傳統票倉，共和黨仍有機會繳出優於預期成績。

華盛頓郵報上周公布的堪薩斯州參議員選情民調，正凸顯民主黨最擔心的情況。由於共和黨支持者較不願意接受民調訪問，調查結果可能系統性低估共和黨支持度，尤其是在共和黨占優勢的州。儘管這種情況在川普時代的期中選舉中並不常見，但仍不排除可能發生。

此外，今年參議院選戰主要戰場幾乎都位於川普的傳統票倉。即使各州兩黨得票差距相較2024年全面朝民主黨方向移動10個百分點，民主黨最終仍可能僅取得49席參議員。換言之，民主黨至少必須在兩個川普於2024年以兩位數差距勝出的州翻轉選情，才有機會取得參議院多數。

另一方面，民主黨也面臨守住緬因州與密西根州參議院席次的壓力。這兩場選戰原本民主黨較有把握，如今卻遲遲未能確保勝局。部分原因在於，民主黨參議員候選人的選情不如同州州長候選人，使共和黨有機會在其中一州甚至兩州意外勝出。

至於眾議院，若共和黨保住眾議院多數席次，或至少將民主黨席次增幅壓至最低，很可能與其推動重畫選區奏效有關。

此外，儘管川普的許多政策與施政措施不受歡迎，甚至引發多數民眾反彈，但若共和黨最終表現優於預期，另一個可能原因是，部分選民未將對川普的不滿轉化為投票決定。

美國期中選舉 共和黨 民主黨 川普

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