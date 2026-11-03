美期中選舉 專家：拉美裔成最大的搖擺選民群體

美國期中選舉3日登場，美國有線電視新聞網（CNN）點名德州在內，共11個州的聯邦參議員席次可能易主，並引述一名研究拉美裔投票趨勢的專家看法，稱受到對共和黨失去信心等多重因素交織下，德州拉美裔選民投票人數與占比驚人攀升。

CNN引述紐約時報與錫耶納學院聯合民調及CNN民調，德州民主黨籍聯邦參議員候選人塔拉里科的支持度領先共和黨籍對手派克斯頓，差距已超出誤差範圍。

CNN指出，拉美裔選民可能已成為美國規模最大的搖擺選民群體。過去，拉美裔選民在美國多數地區傳統上傾向支持民主黨，但在2024年總統大選中，卻有大批選民轉而支持川普。然而，當初促使他們支持川普的政治考量，如今已受到經濟不滿情緒的影響。隨著生活成本持續攀升，許多拉美裔選民開始對執政的共和黨感到失望，也可能因此改變投票傾向。

據提前投票數據，德州拉美裔選民大量投票，而塔拉里科正力拼為民主黨翻轉一席關鍵的參議員席次。根據美國政治數據公司Catalist的資料，拉美裔占提前投票數的比率較2022年增加近5個百分點，德州拉美裔投票人數也增加近60%。

共和黨反川普組織「林肯計畫」共同創辦人馬德里說，「這不光是移民暨海關執法局突襲行動的問題，也不只是經濟糟糕的問題，而是信心流失」。

他說，「當你開始看到拉美裔選民，特別是年輕選民，平常很少投票、甚至從不投票的人，投票比率追上白人與非洲裔選民，簡直前所未聞」。他認為，背後因素包括美國介入外國戰爭、性犯罪富豪艾普斯坦檔案、外國牛肉補貼，以及驅逐突襲行動對營建業的衝擊。

他說，「對共和黨而言，如今德州南部的情勢糟到不能再糟」。