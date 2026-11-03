美國期中選舉登場 東岸部分州投票所開放

今天是美國期中選舉投票日，美聯社報導，東岸部分州的投票所已經開放，包括康乃狄克州、緬因州、紐約州、紐澤西州，以及肯塔基州與印第安納州的部分地區。

根據美聯社，美東時間上午6時30分（台灣時間晚間7時30分），俄亥俄州、北卡羅來納州及西維吉尼亞州的投票所將開放投票，另有14州將於美東時間上午7時開放。

到了美東時間中午，全美各州及華盛頓特區（Washington, D.C.）的投票所都將開放投票。

法新社報導，這次選舉的結果可能大幅影響美國總統川普（Donald Trump）的執政。民主黨力拚奪下國會控制權，制衡川普的行政權力。

由於選民對聲勢低迷的川普、飆漲的能源價格，還有美國與伊朗的衝突持續延燒心生不滿，多項民調預測，民主黨可望取得聯邦眾議院控制權，並有機會拿下參議院。