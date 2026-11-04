即時開票｜美國期中選舉 參眾兩院、州長一次看，國會多數誰拿下？

美國沒有統一的官方即時開票機構，由各媒體依計票進度與統計模型判定勝負。多數電視網採用美聯社的計票與Decision Desk HQ的資料；福斯新聞、CBS新聞另外參考自家模型、出口民調與提前投票資料；紐約時報多半跟隨美聯社，但對接近的選戰另有分析；彭博社則不自行宣布結果。

宣布後仍可能被撤回。美聯社2018年曾撤回加州一席眾議員的判定，Decision Desk HQ也撤回過2025年西雅圖市長選舉的預測，以及今年一場紐澤西特別初選的判定。最終結果要等所有選票計完。