即時開票｜美國期中選舉 參眾兩院、州長一次看，國會多數誰拿下？
即時開票 ・ 2026.11.3 投票
美國期中選舉2026
美東11月3日（二）投票，台灣時間11月4日（三）上午7時起陸續開票。眾議院435席全面改選、參議院改選35席、36州選出州長，本頁即時更新開票進度，結果決定國會多數由哪一黨掌握。
開票地圖
台灣時間11月4日（三）上午7時起，投票所陸續關閉、開始開票。點選各州查看候選人得票與席次，資料每分鐘自動更新；開票前地圖為空白。
即時開票看板
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最新消息
開票日程
台灣比美東快13小時（選舉日當天美東已回到標準時間）。美東11月3日晚間，就是台灣11月4日上午。
投票所關閉時間與台灣時間對照
括號為該州本次有的選舉。多個州橫跨兩個時區，部分地區關閉時間較晚，實際以各州選務機關公告為準。
|台灣時間 11/4
|美東 11/3
|投票所關閉的州
|07:00
|18:00
|印第安納、肯塔基（東部地區）
|08:00
|19:00
|喬治亞（參議員、州長）、維吉尼亞（參議員）、南卡羅來納（參議員、州長）、佛蒙特（州長）、佛羅里達（參議員特別選舉、州長；多數地區）
|08:30
|19:30
|北卡羅來納（參議員）、俄亥俄（參議員特別選舉、州長）、西維吉尼亞（參議員）
|09:00
|20:00
|賓州（州長）、密西根（參議員、州長）、新罕布夏（參議員、州長）、緬因（參議員、州長）、德州（參議員、州長）、伊利諾、麻州、紐澤西、康乃狄克、馬里蘭、阿拉巴馬、田納西等
|10:00
|21:00
|明尼蘇達（參議員、州長）、威斯康辛（州長）、亞利桑那（州長）、科羅拉多（參議員、州長）、新墨西哥、紐約、內布拉斯加、懷俄明、路易斯安那
|11:00
|22:00
|愛荷華（參議員、州長）、內華達（州長）、蒙大拿、猶他
|12:00
|23:00
|加州（州長）、奧勒岡、華盛頓
|13:00
|24:00
|阿拉斯加、夏威夷
- 10月起美國各州
提前投票與郵寄投票
多數州在選舉日前2至4週開放提前投票，規則各州不同。報導引述10月30日公布的數據指出，提前投票人數創下新高。
- 11/3（二）美東
選舉日
全美投票。美東下午6時起，首批投票所關閉。
- 11/4（三）07:00起台灣時間
投票所陸續關閉、開始開票
印第安納、肯塔基首批關閉，喬治亞、南卡羅來納、佛蒙特、維吉尼亞約1小時後跟進。媒體隨投票所關閉陸續宣布結果，提前投票比例高的選區，可能一關門就能判定。眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現。
- 11/4至11/6台灣時間
接近的選區持續計票
部分州郵寄選票處理耗時，票數接近的選區可能需要數日才能確定。報導指出，俄亥俄、愛荷華、密西根三個參議員選舉戰場，結果可能無法在選舉夜出爐。
- 11月中旬台灣時間
加州等地完成計票
加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分眾議院席次可能等2至3週。2022年的眾議院多數在選後約兩週才確認。
- 12/1（二）喬治亞州
喬治亞州決選（如有）
喬治亞州公職選舉須過半當選。若參議員或州長選舉無人過半，4週後舉行決選。
- 2027/1/3華府
新一屆國會就職
第120屆國會開議，新任議員宣誓，多數黨與議長人選底定。多數州的新任州長也在2027年1月就職，日期各州不同。
- 2028/11/7
下一次總統大選
期中選舉後，下一次全國性選舉。
參議院與眾議院有何差異？
兩院合稱國會。法案必須由兩院通過同一版本，再交總統簽署，但兩院的規模、任期與專屬權力不同。
席次與民主黨翻盤條件依聯合新聞網報導整理。
常見QA
台灣什麼時候能看到結果？
美東11月3日下午6時起投票所陸續關閉，對應台灣11月4日（三）上午7時起。部分選舉在投票所關閉後就可能宣布結果，眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現；加州等州計票較慢，接近的席次可能要等數日到數週，參議院結果也可能因決選延後。
參議院要看哪幾州？
報導點名俄亥俄、愛荷華、密西根三州是參議院控制權的主要戰場：共和黨要守住俄亥俄與愛荷華，民主黨則要避免密西根被共和黨奪走。這三州的結果可能無法在選舉夜確定。
「宣布當選」是誰說了算？
美國沒有統一的官方即時開票機構，由各媒體依計票進度與統計模型判定勝負。多數電視網採用美聯社的計票與Decision Desk HQ的資料；福斯新聞、CBS新聞另外參考自家模型、出口民調與提前投票資料；紐約時報多半跟隨美聯社，但對接近的選戰另有分析；彭博社則不自行宣布結果。
宣布後仍可能被撤回。美聯社2018年曾撤回加州一席眾議員的判定，Decision Desk HQ也撤回過2025年西雅圖市長選舉的預測，以及今年一場紐澤西特別初選的判定。最終結果要等所有選票計完。
為什麼開票這麼慢？
美國選務由各州自行辦理，郵寄選票的收件與計票規則不同。賓州、威斯康辛等州處理郵寄選票較費時；加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分選區要等2至3週才有最終結果。
地圖上的顏色怎麼看？「領先」和「宣布當選」有何不同？
深色表示已宣布勝選，淺色表示目前領先但尚未宣布，白色為尚未開票，灰色為本次未改選。右上角的黃色小三角表示該席次由另一黨奪下，也就是政黨輪替。
眾院分頁的方格顯示該州已宣布席次與總席次；參院、州長分頁每州為一個席次，點選可看候選人得票與估計開票進度。
民主黨要贏多少席才算翻盤？
依聯合新聞網報導，眾議院民主黨需淨增3席（計入一個預期可贏回的空缺）達到218席過半；參議院需淨增4席達到51席。外交關係協會估計，眾議院約20席、參議院約5席的結果仍難以預料。
參議院50比50時怎麼辦？
由副總統投下決定票。現任副總統范斯屬共和黨，所以共和黨只要保住50席就能繼續掌控參議院，民主黨則必須拿到51席。
同一天還有哪些投票？
39個州同時有145項公民投票案，加州與科羅拉多各14項最多，主題涵蓋非公民投票與投票時出示身分證件、跨性別權益、稅制與墮胎。例如加州要決定是否對億萬富豪一次性課徵5%的稅，用於醫療與教育；密蘇里要決定是否廢除2024年擴大墮胎權利的憲法修正案。
本頁開票地圖僅含參議員、眾議員與州長選舉，不含公投案。
川普不在選票上，為什麼說這是對他的考驗？
選民常把票投給誰，視為對現任總統的評價。國會多數又決定川普的法案、預算與人事案能否順利通過，所以結果會直接影響他後兩年的施政空間。
期中選舉多久舉行一次？為什麼選在週二？
每4年一次，固定在總統任期的正中間，今年是11月3日。聯邦選舉日訂在11月第一個週一之後的週二，這項傳統可追溯到1845年國會統一選舉日。當時多數選民是農民，需要花時間前往投票所，週日要上教堂、週三是市集日，11月則剛好過了秋收；週二也避開11月1日的萬聖節（諸聖節）與商人月初的結帳。
選完之後，新國會什麼時候上任？
第120屆國會於2027年1月3日開議。在此之前，現任議員仍可繼續開會，這段期間稱為「跛腳國會」。
選舉結果會影響台灣嗎？
國會握有預算、立法、人事同意與對外軍售審查等權力，選後版圖會影響川普的施政空間。聯合報報導中，學者分析國會若變天，川普的外交可能更強硬。實際影響仍要看選舉結果與後續政策動向。
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