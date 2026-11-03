期中選舉今登場！美國大選為何固定選在星期二？近200年傳統揭曉

美國期中選舉3日登場，為什麼美國不像許多國家選在周末投票，反而固定在星期二這個工作日舉行選舉？

這項延續近200年的傳統，其實與19世紀美國農民的生活息息相關。當時星期日要上教堂、星期三是市集日，星期二因此成為最方便投票的日子。然而，隨著時代變遷，當年為方便農民訂下的規定，如今卻讓許多上班族面臨請假投票的難題，至今選舉日甚至仍未被列為美國聯邦假日。

美國期中選舉將改選聯邦眾議院全部435席、參議院35席，以及多項州與地方公職，選舉結果將決定未來2年國會的權力分布。

根據美國歷史頻道（History）及NBC地方新聞網報導，美國無論總統大選或期中選舉，正式投票日都固定在「11月第一個星期一之後的星期二」，也就是11月2日至8日之間。

這項傳統源自1845年，當時美國仍以農業為主，農民住家距離投票所遙遠，前往投票可能得花上一整天。由於星期日要上教堂、星期三是市集日，星期一又得用來趕路，因此星期二最合適，讓農民可以前一天出發、隔天投票，再返回住家。

至於選在11月，同樣是考量農務。春季忙著播種，夏末至初秋則是收成季節，11月正好秋收結束、嚴冬尚未來臨，較方便農民出門。

事實上，1845年以前，美國各州可以在長達34天的期間內自行決定總統選舉日期，導致先投票州的結果可能影響其他州選民。為此，國會於1845年1月23日通過法律，統一總統選舉日，後來國會選舉也採用相同規定。特別選在11月第一個星期一之後的星期二，則是為了避開11月1日的基督教諸聖節及商人月初結帳日。

不過，當年方便農民的安排，如今卻讓許多上班族難以抽空投票。美國雖然多次有人提議改在周末選舉，或將選舉日訂為聯邦假日，但至今仍未改變。

根據美國CBS 8報導，目前伊利諾州、西維吉尼亞州、馬里蘭州、夏威夷州及紐約州等州，已將選舉日列為州定假日，並訂有讓員工請假投票的規定。蒙大拿州及印第安納州也將選舉日列為假日，部分州政府機關會休息，但雇主不必讓員工放假或給薪。至於加州及科羅拉多州，雖然沒有將選舉日列為假日，但符合條件的員工可享有最多2小時帶薪投票時間。

此外，美國也透過提前投票及郵寄投票，減少選民必須在工作日投票的不便。根據美國州議會全國會議統計，截至2026年4月，全美47州及華盛頓特區允許所有選民親自提前投票，郵寄投票則依各州規定辦理。