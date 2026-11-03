快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

美期中選舉／國會誰掌權？民主黨贏恐加強AI監督、共和黨贏添赤字隱憂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國期中選舉將決定國會控制權，華爾街正評估不同結果對AI產業監督、財政赤字及股債匯市場的影響。歐新社
美國期中選舉將決定國會控制權，華爾街正評估不同結果對AI產業監督、財政赤字及股債匯市場的影響。歐新社

美國期中選舉向來少有市場震撼彈，但11月3日的投票結果，可能牽動AI行情、美債與美元。路透報導，民主黨若奪回國會，企業可能面臨較嚴格的國會調查與監督；共和黨若守住兩院，AI投資可望受惠，擴大支出卻可能加重赤字壓力。

川普2025年重返白宮、共和黨全面掌控國會以來，標普500指數累計上漲約27%，主要靠AI巨額資本支出與企業獲利成長支撐。但美債殖利率也明顯走高，尤其美國與以色列2月攻擊伊朗後，能源價格飆升，漲價壓力正向美國經濟其他領域擴散。

目前預測顯示，民主黨可能贏得眾院，參院勝負則較不明朗。投資人正評估以下三種可能局面：

一、民主黨贏得兩院

民主黨若拿下兩院，可能加強監督AI產業，並試圖拖慢鬆綁監管的腳步，為AI行情增添壓力。

Raymond James華府政策分析師Ed Mills指出，調查可能加速推動先進AI模型安全標準、獨立評估與事故通報，並要求資料中心開發商承擔更多責任。

路透與益普索民調顯示，僅三分之一美國人支持資料中心快速興建。投資人對AI擴張寄予厚望，任何對其快速成長的疑慮，都可能引發市場劇烈波動。

財政方面，Ebury市場分析師Diego Barnuevo認為，民主黨兩院全拿，對財政前景屬中性至略為正面。但其他策略師懷疑，民主黨是否會更節制支出，也不看好任何選舉結果能大幅改善財政。

二、民主黨搶眾院、共和黨保參院

兩黨分掌國會，對財政的影響好壞參半。投資人擔心，預算與債限談判將更難，政府關門及債限談判僵持到最後關頭的風險也會升高。Barnuevo表示，債務上限預料2027年再成焦點。

美國本已面臨赤字龐大、利息支出增加的壓力，政治角力可能進一步衝擊主權信評。部分策略師也警告，國防支出與醫療補貼上的取捨，可能使未來赤字擴大。

若市場認為政策角力將拖累經濟成長，美元也可能走弱。

三、共和黨守住兩院

共和黨若守住兩院，AI企業遭調查與新增監管的風險較低。摩根大通策略師指出，政策延續、可能的財政擴張、鬆綁監管及加快聯邦許可，都有利AI與基礎建設投資。

不過，Numera Analytics首席經濟學家暨策略師Joaquín Kritz Lara表示，川普政府可能推動更多稅改，或大幅增加國防預算，使美國財政進一步惡化。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，美債殖利率走高可能短期支撐美元，但更多依靠舉債支應的政策、對制度的持續施壓及海外冒險行動，長期可能促使投資人提高避險比率。

美國期中選舉 民主黨 國會 共和黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國期中選舉觀測／民主黨若重掌國會 川普跛腳後會迎來全面對抗嗎？

期中選舉／川普「改變」跳票 施政總體檢恐成共和黨致命傷

美國期中選舉民主黨若勝 川普關稅政策恐仍難推翻

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

相關新聞

期中選舉今登場！美國大選為何固定選在星期二？近200年傳統揭曉

美國期中選舉3日登場，為什麼美國不像許多國家選在周末投票，反而固定在星期二這個工作日舉行選舉？

美期中選舉／國會誰掌權？民主黨贏恐加強AI監督、共和黨贏添赤字隱憂

美國期中選舉向來少有市場震撼彈，但11月3日的投票結果，可能牽動AI行情、美債與美元。路透報導，民主黨若奪回國會，企業可能面臨較嚴格的國會調查與監督；共和黨若守住兩院，AI投資可望受惠，擴大支出卻可能加重赤字壓力。

期中選舉／左派、右派選民 都擔心自己熟悉的美國正在消失

選民正決定參眾兩院、州長、州議會等職位由哪個黨掌控，美聯社記者訪問數十位在提前投票所的民眾，發現選民的擔憂感相當明顯，反對川普總統的選民尤其焦慮，不少川粉也有同感。許多人認為，自己熟悉的美國正在改變，甚至消逝：議員帶頭違法、政客煽動仇恨、貪腐無所不在、億萬富豪當道，以及高昂油價等。

期中選舉今投票 川普華府最後催票：我能修倒影池 也能修好政壇

期中選舉3日投票前夕，川普總統2日在華府林肯紀念堂(Lincoln Memorial)倒影池(Reflecting Pool)最後催票，發表演說以倒影池翻修工程為重點。川普表示，這項計畫顯示他不但有辦法修復華府最具代表性的地標之一，也有能力修好華府政壇。長達53分鐘的活動只有數十名民眾與媒體到場，氣氛比平常造勢活動安靜許多。

期中選舉／俄亥俄、愛阿華州、密西根 勝負今晚或難揭曉

期中選舉聯邦參院控制權之爭2日進入最後衝刺。中西部的俄亥俄州、愛阿華州及密西根州成為兩黨激烈交鋒的戰場，共和黨力求守住俄州與愛州席次，民主黨則努力防止密州席位落入共和黨手中。

期中選舉／全美39州145項公投也同步登場 包含墮胎、富人稅等4大議題

除了聯邦、州級與地方選舉之外，全國39州數以百萬計選民在3日這次期中選舉也將針對各州的選舉法規、跨性別權利、稅務以及墮胎等公投議題投票。共計145項公投倡議當中，加州、科羅拉多州今秋登場的公投案數量最多，各有14項。洛杉磯加大(UCLA)法學院教授兼選舉法律專家韓森(Rick Hasen)對公共電視網(PBS)指出，有時候把公投倡議列入選票，是為了刺激投票率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。