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美期中選舉選戰近尾聲 國會控制權之爭升溫

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國期中選舉明天登場，候選人今天把握最後機會，爭取選民支持。密西根州民主黨籍候選人塞德力拚成為首位穆斯林參議員；加州方面，最高法院駁回川普政府要求暫停計算部分選民郵寄選票的聲請，選前氣氛緊繃。

路透社報導，本次選舉將改選聯邦眾議院全部435席與聯邦參議院的35席。民主黨被看好可望奪回眾院多數，但在參院面臨較大挑戰。若共和黨失去國會任一院的控制權，總統川普推動法案將受掣肘，民主黨也可調查其政府；若民主黨取得參院多數，還能阻擋川普的聯邦法院人事提名。

白宮表示，川普過去32天內走訪20州替共和黨助選，但他今天的最後一場大型演說花了逾20分鐘談論華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）倒影池（Reflecting Pool）的整修工程，僅簡短提及選舉，並呼籲選民不要讓「仇恨美國」的政黨執政。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）的最新民調顯示，46%登記選民表示將在國會選舉中支持民主黨，共和黨則為38%。截至今天下午，提前投票人數已達創紀錄的5700萬人，超越2022年期中選舉的提前投票總數4500萬張。

在加州方面，最高法院今天駁回川普政府暫時阻止加州計算逾2萬名選民郵寄選票的要求。聯邦官員聲稱，這些選民可能不是美國公民。加州則主張，聯邦政府提出的指控模糊不清，辨識非公民的程序也容易出錯，可能因此剝奪2萬名選民的投票權。聯邦法官今天另下令，川普政府不得要求加州將列入疑似非公民名單者的選票分開處理。

在密西根州，民主黨聯邦參議員候選人塞德是醫師及前公共衛生官員，他的對手則是共和黨籍的羅傑斯（Mike Rogers）。民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）在黨內初選敗給塞德後，上週末倒戈支持羅傑斯。塞德的競選團隊表示，本月1日募得240萬美元，創下單日紀錄。

另一方面，阿拉斯加州也出現選舉爭議。司法部以選票上有2名同姓蘇利文的候選人、可能造成選民混淆為由提告，要求若現任共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan S. Sullivan）3日以些微差距落敗，應阻止認證選舉結果，但聯邦法官1日駁回訴訟。民主黨籍前聯邦眾議員佩爾托拉（Mary Peltola）則否認協助招募另一名同姓候選人小蘇利文（Daniel J. Sullivan Jr.），以瓜分選票。

美國期中選舉

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