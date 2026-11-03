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整理包／美期中選舉牽動AI建設命運！各州投票截止時程一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國期中選舉各地將從台灣時間4日上午7時起分批結束投票。選情將牽動AI建設前景。路透
美國期中選舉各地將從台灣時間4日上午7時起分批結束投票。選情將牽動AI建設前景。路透

美國期中選舉牽動國會控制權，可能左右數兆美元AI建設的命運。華爾街正緊盯州長選戰與地方資料中心公投，因為這些選舉結果，可能影響AI投資計畫能否推進。

這次選舉，美國各地從台灣時間11月4日上午7時起，分批結束投票，少數地區要一直到下午2時才結束。

何時截止投票？

台灣4日上午7:00（美東3日晚間6:00）：印第安納州、肯塔基州部分地區，率先結束投票。

台灣4日上午8:00（美東3日晚間7:00）：喬治亞州、維吉尼亞州、南卡羅萊納州、佛蒙特州、佛羅里達州大部分地區，以及新罕布夏州部分地區；印第安納州與肯塔基州其餘地區也在此時截止。

台灣4日上午8:30（美東3日晚間7:30）：北卡羅萊納州、俄亥俄州、西維吉尼亞州結束投票。

台灣4日上午9:00（美東3日晚間8:00）：大批州結束投票，包括賓州、紐澤西州、麻州、康乃狄克州、羅德島州、緬因州、德拉瓦州、馬里蘭州、田納西州、伊利諾州、阿拉巴馬州、密西西比州、密蘇里州、奧克拉荷馬州，以及華盛頓特區。德州、堪薩斯州、密西根州、北達科他州、南達科他州大部分地區，以及佛羅里達州和新罕布夏州其餘地區，都在這一波截止。

台灣4日上午9:30（美東3日晚間8:30）：阿肯色州。

台灣4日上午10:00（美東3日晚間9:00）：紐約州、威斯康辛州、明尼蘇達州、愛荷華州、路易斯安那州、內布拉斯加州、懷俄明州、科羅拉多州、新墨西哥州、亞利桑那州，以及密西根州、德州、北達科他州、南達科他州和堪薩斯州其餘地區。

台灣4日上午11:00（美東3日晚間10:00）：內華達州、蒙大拿州、猶他州、愛達荷州南部及俄勒岡州東部地區。

台灣4日中午12:00（美東3日晚間11:00）：加州、華盛頓州，以及俄勒岡州、愛達荷州其餘地區，美國本土相連的48州至此均已到達預定投票截止時間。

台灣4日下午1:00（美東4日凌晨0:00）：夏威夷州與阿拉斯加州大部分地區。

台灣4日下午2:00（美東4日凌晨1:00）：阿拉斯加州阿留申群島部分地區，最後一批截止投票。

關注AI投資請留心三時段

華爾街日報點名，喬治亞州、俄亥俄州與德州的州長選舉，可能影響資料中心建設。三州分別從台灣時間上午8時、8時30分與9時結束投票；德州部分地區則要等到上午10時。

其中，Jefferies估計，預定2030年前上線的美國資料中心容量，約四分之一位於德州，這使得當地選情備受投資人關注。

投票截止時間有例外

投票截止後未必能立即揭曉勝負。

部分州橫跨不同時區，同州各地可能分批結束投票。新罕布夏州由各市鎮訂定截止時間，主要落在台灣時間上午8時至9時。

另外，北達科他州部分投票所可能比表列時間晚最多兩小時截止。堪薩斯州部分郡縣也可能延後一小時。佛羅里達、北達科他、南達科他、愛達荷與俄勒岡等州，另有部分郡縣跨時區，確切時間仍以地方選務機關公告為準。

美國期中選舉 AI 華爾街 國會 投票

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