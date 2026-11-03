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美國期中選舉前夕 洛杉磯行動投票所如一日快閃店

中央社／ 洛杉磯2日專電
美國加州洛杉磯郡從2020年開始，在各地的投票所全面採用電子投票設備。圖為期中選舉前夕，選務人員介紹這一套採用觸控螢幕的電子投票設備有19種語言。中央社
美國加州洛杉磯郡從2020年開始，在各地的投票所全面採用電子投票設備。圖為期中選舉前夕，選務人員介紹這一套採用觸控螢幕的電子投票設備有19種語言。中央社

美國期中選舉3日登場，加州洛杉磯郡為了鼓勵投票，將大型拖車改裝成行動投票站，選前10天巡迴各地擺攤，有如一日限定的快閃店。

中央社記者今天在南加州大學醫學院校區，觀察這座行動投票所的運作情形。不同於一般投票所設置在教堂、活動中心等室內建築，這一處臨時搭設的投票站，位在停車場一角的露天空地，以大型旗幟、多種語言標示。

記者觀察，現場遮陽棚下設置報到處，數名選務人員身穿反光背心，負責核對選民資料、引導選民入內投票。不少醫護人員、學生及校園工作人員趁著午休時間前往投票。

有人使用現場架設的電子投票裝置，也有人把勾選完成的選票投進票箱當中。這一處臨時投票站就像快閃店，只限今天在南加大醫學院外的停車場擺攤，服務時間為上午10時至下午5時。

選務人員Evan表示，同一個選務團隊已在洛杉磯各地巡迴10天，每天在不同場地，選民可以進入拖車，也可在戶外的遮陽棚下使用電子投票裝置。選務團隊選舉日的前一天來到這裡設站，希望讓民眾有更多投票時間與地點可以選擇。

洛杉磯郡選務單位網站說明，行動投票中心計畫（Mobile Vote Center Program）從2020年開始推動，目的是與醫療院所、社區組織及不同工作場所合作，把投票服務帶進民眾生活與工作的地方。

美國期中選舉雖然定於11月3日，但選民不一定要等到當天才能投票。以加州為例，除了郵寄投票，也提供提前現場投票。

洛杉磯郡從10月24日起開放首批123處投票所，到了10月31日，全郡646處投票所已經全面開放。

美國期中選舉涵蓋聯邦、州及地方不同層級的公職選舉。這次選民除了選出聯邦國會議員，加州還有州長、州議員等職位改選，部分地方舉行市長、市議員選舉，選票上也有多項公投提案，讓選民對各項公共政策作出決定。

根據洛杉磯郡選務單位統計，2022年期中選舉投票率為43.65%，共有約246萬人投票；2024年總統大選投票率則達66.12%，約379萬人投票。

值得注意的是，洛杉磯郡選民高度依賴郵寄投票。2022年期中選舉，郵寄選票占所有投票總數約8成；2024年總統大選，郵寄選票占投票總數超過7成。

美國期中選舉

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