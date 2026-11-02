快訊

晚間23時22分宜蘭近海規模4.5地震 南澳最大震度4級

摔下床還是遭施暴？虎科男大生離奇卡宿舍鐵椅下亡 高大成揭「2關鍵」

整理包／美國期中選舉3日投票！改選哪些席次、何時開票、結果影響什麼？

聯合新聞網／ 綜合整理
圖/AI協作
圖/AI協作

2026.11.3 投票

美國期中選舉2026

眾議院全面改選、參議院改選35席、36州選出州長。這是川普第二任期中段的全國性民意檢驗，結果決定國會多數由哪一黨掌握。

選舉日11/3週二

美東11/3（二）投票，台灣時間11/4（三）上午起陸續開票。

美國期中選舉改選哪些席次？

11月3日，選民在同一張選票上決定三件事：誰進眾議院、誰進參議院、誰當州長。色塊顯示各席次目前由哪一黨持有，灰色為本次不改選。

聯邦眾議院

435席全數改選

  • 民主黨 214
  • 空缺 2
  • 結盟無黨籍 1
  • 共和黨 218

任期2年，每次全部重選。民主黨目前有214席，若能先拿回一席預期可勝出的空缺，再從共和黨手中取得3席，即可達到218席，取得眾議院過半。席次為選前報導數字。

聯邦參議院

35／100席改選

  • 改選・民主黨持有 13
  • 改選・共和黨持有 22
  • 不改選 65（民主黨32、共和黨31、無黨籍2）

任期6年，每2年改選約三分之一。35席包含俄亥俄、佛羅里達2席特別選舉。選前共和黨53席、民主黨47席（含2名結盟無黨籍）；民主黨需淨增4席達51席才能確保多數。

州長

36／50州改選

  • 改選・民主黨持有 18
  • 改選・共和黨持有 18
  • 不改選 14（民主黨6、共和黨8）

多數州州長任期4年，新罕布夏與佛蒙特為2年。加州、佛羅里達、喬治亞、密西根的州長選戰最受關注。各州議會、地方公職與公投也在同日舉行。

為何是美國總統的「期中考」？

總統任期4年，選舉日剛好落在任期中間。下圖依日期等比例繪製。

為什麼叫「期中」

總統任期4年，眾議員任期2年，參議員任期6年。總統上任後的第2年，眾議院全面改選、參議院改選約三分之一，正好落在任期中間。

為什麼像一場考試

總統本人不在選票上，但選民常以對白宮的評價決定票投誰，所以這是新任期後第一次全國性的民意檢驗。聯合新聞網報導，歷史上總統所屬政黨在過去41次期中選舉中有37次流失席次。

為什麼重要

國會握有立法、預算、人事同意與調查權。民主黨若拿下任一院，就能更有效擋下共和黨法案，並透過委員會調查川普政府；共和黨若守住兩院，後兩年施政的阻力相對較小。

參議院與眾議院有何差異？

兩院合稱國會。法案必須由兩院通過同一版本，再交總統簽署，但兩院的規模、任期與專屬權力不同。

眾議院HOUSE
參議院SENATE
席次
435席
100席，每州2席
名額依據
依人口分配，各州至少1席（加州52席、德州38席）
各州平等，不論人口
任期
2年
6年
改選方式
每2年全數改選
分三批輪替，每2年約三分之一（本次35席）
參選資格
年滿25歲、公民滿7年
年滿30歲、公民滿9年
過半門檻
218席
51席。50比50時由副總統投決定票，共和黨有50席即可掌控
本次翻盤條件
民主黨需淨增3席
民主黨需淨增4席
領導人
眾議院議長，由議員互選
副總統兼參議院議長；實際議事由多數黨領袖主導
專屬權力
提出彈劾案；稅收法案須由眾院先提出
審理彈劾案（三分之二可定罪）；同意內閣、大法官等人事；批准條約（三分之二）
議事門檻
多數決，議程由多數黨掌握
多數法案需60票才能終結辯論（議事阻撓），51席未必能通過法案

席次與民主黨翻盤條件依聯合新聞網報導整理。

相關新聞

整理自聯合新聞網「美國期中選舉」標籤頁，自動更新最新報導。

入門必讀看懂2026美國期中選舉：國會版圖牽動川普未來施政10/26入門必讀川普急了！一圖看懂美總統期中魔咒、參眾兩院改選聯合報 ・ 10/28
  1. 川普執意當期中選舉主角 幕僚憂他助選反而敗票
  2. 美期中選舉國會若變天？學者：川普外交恐更強硬
  3. 美國期中選舉廣告鋪天蓋地 選民厭煩盼早日落幕
  4. 美期中選舉共和黨陷苦戰...川普：若廉潔就會尊重結果
  5. 美國期中選舉前一週 聯邦選委會網站遭駭系統中斷
  6. 美期中選舉倒數7天！川普祭3千萬元舉報金抓舞弊 領錢條件曝光
  7. 美國期中選舉倒數 候選人敲門5000戶展現拜票基本功
  8. 美國期中選舉逼近…歐巴馬罕見開砲 川普反嗆：爛總統替誰助選誰輸
  9. 美國期中選舉倒數 聯準會下周利率料將按兵不動
  10. 美國期中選舉後 馬斯克恐遭民主黨調查
看更多「美國期中選舉」報導

重要日程

台灣比美東快13小時（選舉日當天美東已回到標準時間）。美東11月3日晚間，就是台灣11月4日上午。

  1. 10月起美國各州

    提前投票與郵寄投票

    多數州在選舉日前2至4週開放提前投票，規則各州不同。

  2. 11/3（二）美東

    選舉日

    全美投票。美東下午6時起，首批投票所關閉。

  3. 11/4（三）07:00起台灣時間

    投票所陸續關閉、開始開票

    美聯社等媒體依序宣布各州結果。眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現。

  4. 11/4至11/6台灣時間

    接近的選區持續計票

    部分州郵寄選票處理耗時，票數接近的選區可能需要數日才能確定。

  5. 11月中旬台灣時間

    加州等地完成計票

    加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分眾議院席次可能等2至3週。2022年的眾議院多數在選後約兩週才確認。

  6. 12/1（二）喬治亞州

    喬治亞州決選（如有）

    喬治亞州公職選舉須過半當選。若參議員或州長選舉無人過半，4週後舉行決選。

  7. 2027/1/3華府

    新一屆國會就職

    第120屆國會開議，新任議員宣誓，多數黨與議長人選底定。多數州的新任州長也在2027年1月就職，日期各州不同。

  8. 2028/11/7

    下一次總統大選

    期中選舉後，下一次全國性選舉。

投票所關閉時間與台灣時間對照

括號為該州本次有的選舉。多個州橫跨兩個時區，部分地區關閉時間較晚，實際以各州選務機關公告為準。

台灣時間 11/4美東 11/3投票所關閉的州
07:0018:00印第安納、肯塔基（東部地區）
08:0019:00喬治亞（參議員、州長）、維吉尼亞（參議員）、南卡羅來納（參議員、州長）、佛蒙特（州長）、佛羅里達（參議員特別選舉、州長；多數地區）
08:3019:30北卡羅來納（參議員）、俄亥俄（參議員特別選舉、州長）、西維吉尼亞（參議員）
09:0020:00賓州（州長）、密西根（參議員、州長）、新罕布夏（參議員、州長）、緬因（參議員、州長）、德州（參議員、州長）、伊利諾、麻州、紐澤西、康乃狄克、馬里蘭、阿拉巴馬、田納西等
10:0021:00明尼蘇達（參議員、州長）、威斯康辛（州長）、亞利桑那（州長）、科羅拉多（參議員、州長）、新墨西哥、紐約、內布拉斯加、懷俄明、路易斯安那
11:0022:00愛荷華（參議員、州長）、內華達（州長）、蒙大拿、猶他
12:0023:00加州（州長）、奧勒岡、華盛頓
13:0024:00阿拉斯加、夏威夷

常見QA

期中選舉多久舉行一次？為什麼選在週二？

每4年一次，固定在總統任期的正中間。選舉日依法訂在11月第一個週一之後的週二，一般認為源自19世紀農業社會，避開週日禮拜與農忙時間。今年是11月3日。

台灣什麼時候能看到結果？

美東11月3日下午6時起投票所陸續關閉，對應台灣11月4日（三）上午7時起。眾議院走向最快在選舉夜到隔日浮現；加州等州計票較慢，接近的席次可能要等數日到數週，參議院結果也可能因決選延後。

川普不在選票上，為什麼說這是對他的考驗？

選民常把票投給誰，視為對現任總統的評價。國會多數又決定川普的法案、預算與人事案能否順利通過，所以結果會直接影響他後兩年的施政空間。

民主黨要贏多少席才算翻盤？

依聯合新聞網報導，眾議院民主黨需淨增3席（計入一個預期可贏回的空缺）達到218席過半；參議院需淨增4席達到51席。外交關係協會估計，眾議院約20席、參議院約5席的結果仍難以預料。

參議院50比50時怎麼辦？

由副總統投下決定票。現任副總統范斯屬共和黨，所以共和黨只要保住50席就能繼續掌控參議院，民主黨則必須拿到51席。

為什麼開票這麼慢？

美國選務由各州自行辦理，郵寄選票的收件與計票規則不同。賓州、威斯康辛等州處理郵寄選票較費時；加州接受選舉日當天寄出、7日內收到的選票，部分選區要等2至3週才有最終結果。

選完之後，新國會什麼時候上任？

第120屆國會於2027年1月3日開議。在此之前，現任議員仍可繼續開會，這段期間稱為「跛腳國會」。

選舉結果會影響台灣嗎？

國會握有預算、立法、人事同意與對外軍售審查等權力，選後版圖會影響川普的施政空間。聯合報報導中，學者分析國會若變天，川普的外交可能更強硬。實際影響仍要看選舉結果與後續政策動向。

美國期中選舉 國會 投票 川普 眾議院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民主黨期中選舉國會奪還戰：川普拖垮共和黨選情，但民主黨真能贏得美國選民信任嗎？

美國「屠殺世代」：在大規模槍擊事件下成長的人們，已是左右政治的年輕選民

美國期中選舉民主黨若勝 川普關稅政策恐仍難推翻

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

相關新聞

美期中選舉 專家：拉美裔成最大的搖擺選民群體

美國期中選舉3日登場，美國有線電視新聞網（CNN）點名德州在內，共11個州的聯邦參議員席次可能易主，並引述一名研究拉美裔投票趨勢的專家看法，稱受到對共和黨失去信心等多重因素交織下，德州拉美裔選民投票人數與占比驚人攀升。

美期中選舉登場 近6000萬張選票已提前投出

隨著佛羅里達州、德拉瓦州、喬治亞州各地的投票站開放，美國期中選舉正式投票3日揭開序幕。

美國期中選舉登場 東岸部分州投票所開放

今天是美國期中選舉投票日，美聯社報導，東岸部分州的投票所已經開放，包括康乃狄克州、緬因州、紐約州、紐澤西州，以及肯塔基州...

路透民調顯示 美國選民最關心9項議題

路透與益普索3日公布民調，生活成本、伊朗戰爭、選舉公正、家庭財務等議題，是美國民眾在3日登場的期中選舉中最關心的議題。這場選舉將決定美國總統川普最後2年任期，國會由哪個政黨控制。

共和黨仍有勝算？外界預測美期中選舉「民主黨取佳績」 民調卻可能受1原因影響

美國有線電視新聞網（CNN）3日報導，儘管外界普遍看好民主黨在3日登場的期中選舉中取得佳績，但民調可能失準，加上參議院選戰主要集中在川普的傳統票倉，共和黨仍有機會繳出優於預期成績。

得罪死忠讀者後急忙止血 只因紐時說了關於民主黨的真話

阿拉斯加「同名候選人」爭議延燒，民主黨參議員候選人佩爾托拉（Mary Peltola）陣營，涉嫌招募與尋求連任的共和黨參議員丹蘇利文（Dan Sullivan）姓名相同的人參選。親民主黨的紐約時報率先報導此事，卻激怒了自家讀者，急忙刊出各種後續報導來解釋自己行為的正當性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。