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回響／基隆在地議員拒台肥設土資場 「會對抗到底」

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國民黨基隆市黨部及議員指出，中山區不是二等公民，不接受汙染性棄土場產業，喊「守護中山，拒絕土資場」。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部及議員指出，中山區不是二等公民，不接受汙染性棄土場產業，喊「守護中山，拒絕土資場」。記者游明煌／攝影

聯合報調查報導台肥一廠向基隆市府申設為土資場，市府已明確反對。連日來事件發酵，國民黨基隆市黨部及議員昨開記者會，怒喊「守護中山，拒絕土資場」，強調中山區不是二等公民，不接受汙染性棄土場產業，若台肥申請將捍衛地方、抗議到底。市長謝國樑批台肥稱「現階段並無推動設置土資場計畫」，是因被聯合報踢爆才改口。

國民黨基隆市黨部聲明，台肥提出於基隆一廠設置土資場的規畫，恐造成原有交通動線砂石車大量進出、粉塵飛揚、空氣品質變差、環境衛生、噪音等影響，地方居民憂心忡忡。

在地議員宋瑋莉說，聯合報報導後，居民相當擔心，表達反對到底的決心，「中山區絕不接受霸道、硬塞的規畫，也不是廢土的垃圾桶。」她說，若設土資場，未來每天數十輛甚至上百輛大貨車、砂石車穿梭，安全誰來保障？未來粉塵飛揚，住家的窗戶還敢開嗎？過敏、呼吸道問題誰要負責？

「中山區居民是次等公民嗎？」議員郭美秀說，台肥基隆一廠周邊緊鄰文化路、中華國小、港西高架橋及住宅，台肥在規畫這項設施之前，有沒有考慮過居民的感受？有沒有充分評估對周邊交通、環境與生活品質可能造成的影響？聯合報之前揭露二○二三年台肥傾倒的廢土還堆在廠內，是不是想用土資場來合法化？

國民黨市黨部發言人林祐德說，謝國樑已表達反對立場，希望台肥基隆一廠朝ＡＩ數據中心等產業方向規畫，增加在地就業機會，事情不能等到選舉結束才處理，市長候選人應向市民說清楚立場。

謝國樑說，看過台肥「基隆廠資產活化與產業園區設置」計畫資料，十分傻眼，內容只有短期要把基隆一廠變成處理汙泥的土資場；台肥雖稱有中長期計畫，卻全無內容。「只要謝國樑在的一天，就不可能允許土資場進入台肥一廠。 」

台肥 基隆 土方

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