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回響／台肥聲明無推土資場計畫遭打臉 謝國樑批：被聯合報踢爆後改口

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天狠打臉台肥的說法，謝出示計畫簡報說「這份報告很清楚告訴大家，台肥就是有此計畫，這幾天被聯合報大篇幅踢爆後，才進行改口說目前沒有此計畫。」記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天狠打臉台肥的說法，謝出示計畫簡報說「這份報告很清楚告訴大家，台肥就是有此計畫，這幾天被聯合報大篇幅踢爆後，才進行改口說目前沒有此計畫。」記者游明煌／攝影

聯合報昨刊出調查報導指出，台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場計畫，基市府已表達明確反對，認為應朝數據中心產業規畫。針對台肥昨聲明現階段並無推動設置土資場計畫，市長謝國樑今天狠打臉台肥的說法，謝出示計畫簡報說「這份報告很清楚告訴大家，台肥就是有此計畫，這幾天被聯合報大篇幅踢爆後，才進行改口說目前沒有此計畫。」

本報接獲讀者爆料，指出台肥於2023年初曾爆發將南港C4廢土偷倒到基隆廠事件；事隔3年，台肥竟擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，由台肥副總經理黃瑞楨向市府遊說；而且此案在台肥內部完全沒有立案，台肥作法有高度爭議，雖尚未正式提出申請程序，但已提供相關簡報內容給市府。

台肥昨天發出聲明強調，公司目前對基隆廠未來規畫並無定案，現階段亦無推動設置土資場計畫。

謝國樑今天上午特別對外說明，他說，台肥給市政府整份「台肥基隆廠資產活化與產業園區設置」計畫的簡報資料，他看了十分傻眼，內容只有短期要做一件事，就是把基隆一廠變為處理汙泥的土資場，「這份報告很清楚告訴大家，台肥就是有此計畫，這幾天被聯合報大篇幅踢爆後，才進行改口說目前沒有此計畫。」，

謝國樑表示，他有兩個問題要問，第一點他要請問台肥公司，當市政府否決土資場計畫後，請問台肥一廠到底要做什麼，不要只說目前沒有此計畫，現在是不是想放著「以拖待變」？

謝國樑並說，聯合報調查報導刊出後，中山區民眾都群情激憤，擔心變土資場，因此第二點，他要請問童子瑋議長，他最近一直誇講自己和中央關係良好，他可以和台肥坐下來談，那台肥未來怎麼發展產業，應在選舉前向民眾說清楚，到底是要發展產業園區？還是要做土資場？投票前把童子瑋的立場說清楚，謝國樑向童子瑋喊話，用童子瑋的影響力，改變台肥設土資場的規畫，加入反對設土資場的行列。

謝國樑表示，田寮河多年來都沒有清淤計畫，台肥在計畫中提到要協助處理田寮河汙泥這個理由申請土資場，完全沒有必要性，「只要謝國樑在的一天，就不可能允許土資場進入台肥一廠，基隆要的是數據中心的產業園區，希望台肥可以直接回答這個問題，到底願不願意設置。 」

謝國樑表示，他有親自參加與台肥的會議，會中他就有當面問台肥的人，除了土資場外，其他產業規畫是什麼，台肥只表示有中長期計畫，但台肥完全沒有在會議中說計畫內容。

基隆市長謝國樑今天說，只要謝國樑在的一天，就不可能允許土資場進入台肥一廠，基隆要的是數據中心的產業園區。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天說，只要謝國樑在的一天，就不可能允許土資場進入台肥一廠，基隆要的是數據中心的產業園區。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天狠打臉台肥的說法，謝出示計畫簡報說「這份報告很清楚告訴大家，台肥就是有此計畫，這幾天被聯合報大篇幅踢爆後，才進行改口說目前沒有此計畫。」記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天狠打臉台肥的說法，謝出示計畫簡報說「這份報告很清楚告訴大家，台肥就是有此計畫，這幾天被聯合報大篇幅踢爆後，才進行改口說目前沒有此計畫。」記者游明煌／攝影

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